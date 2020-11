Micky Remann zeigt 360-Grad-Serie: „Wir sind in der Dome-Welt das Netflix“

Am Freitag flimmerte „Kur Kommander“ beim Fulldome Festival über die Kuppel des Planetariums in Jena.

Eine der ersten, wenn nicht sogar die erste vollständig in 360 Grad gedrehte TV-Serie flimmerte am Freitagabend beim Fulldome Festival über die Kuppel des Planetariums in Jena. Verantwortlich für das einzigartige Projekt ist Tausendsassa Micky Remann, der nicht nur hinter der zugehörigen Produktionsfirma Domeflix steckt, sondern der am Freitag auch Teile der künstlerischen Szene aus Apolda und Bad Sulza mit unter die Kuppel brachte, von wo sie weltweit ins Internet übertragen wurde.