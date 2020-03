In der Polyklinik in der Erfurter Melchendorfer Straße wird bei Verdachtsfällen eine Abstrichprobe durch Pfleger Alexander durchgeführt (Symbolbild).

Jena. Montag wurde ein neunter Infizierter in Jena gemeldet. Die Stadt schaltet ab sofort eine Hotline für Fragen.

Neun Infizierte: Jena sperrt jetzt auch die Spielplätze

Die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Erkrankungen hat sich in Jena am Montag auf neun Personen erhöht. Das bestätigte Rathaussprecher Kristian Philler. Die Stadt werde in einem weiteren Schritt alle Spielplätze sperren lassen.

Corona-Hotline täglich bis 10 bis 15 Uhr geschaltet

Ab Montag ist zusätzlich zur Fieber-Hotline eine weitere Hotline für allgemeine Anfragen rund Corona-Maßnahmen in Jena freigeschaltet unter Telefon: 03641/492222. Besetzt ist sie täglich von 10 bis 15 Uhr, langfristig könnten die Zeiten erweitert werden.

Die Stadt betont, dass diese Nummer nicht bei medizinischen Fragen oder Fragen zur Quarantäne genutzt werden soll.

Das Uniklinikum sprach derweil ein generelles Besuchsverbot aus.