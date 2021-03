Tieren zur Flucht auf die B7 verholfen – Kind bei Unfall in Jena verletzt

Jena. Unbekannte haben sich an einer Weide und einem Stall zu schaffen gemacht. Tiere büxten daraufhin zur Bundesstraße aus. Bei einem Unfall in Jena ist zudem ein neunjähriges Kind verletzt worden.

Eine 32-Jährige teilte der Polizei in Jena am Dienstag gegen Mittag mit, dass Unbekannte sich Zutritt zu ihrer Weide verschafft hatten, die direkt an der Bundesstraße 7 liegt. Der oder die Täter hatten am elektrischen Weidezaun zwei Seile ausgehängt und so den weidenden Kühen den Gang auf die hochfrequentierte Straße ermöglicht. Auch das Tor zum Schweinestall wurde geöffnet, wodurch auch den darin befindlichen Tieren der Ausgang in Richtung Bundesstraße möglich war. Laut Polizei gelangten tatsächlich Schweine zur Fahrbahn, die aber durch Anwohner in den Morgenstunden wieder zurückgeführt wurden. Hinweise auf den oder die Täter gebe es bislang nicht.

Kind in Jena verletzt

Bei einem Unfall in Jena ist am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr ein neunjähriges Kind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Junge mit seinem Fahrrad die Straße Am Friedhof herunter und war dabei offenbar ein wenig zu schnell unterwegs. Dadurch konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kotflügel eines Opels, der aus Richtung Alte Straße heranfuhr. Durch den Sturz verletzte sich der Junge leicht und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Polizei stoppt illegale Müllverbrennung

Dicke schwarze Rauchwolken meldete eine Zeugin aus Dornburg am Dienstagmittag der Polizei. Als sie sich in der Nähe des Bahnhofes befand und in Richtung Dornbuger Schlösser ging, hatte sie bei einem Haus Rauch aufsteigen gesehen. Ob neben dem Haus Unrat verbrannt werde, oder vielleicht sogar in dem Haus ein Feuer ausgebrochen sei, konnte sie nicht sagen.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass der 61-Jährige Eigentümer hinter dem Haus eine Feuerstelle betrieb, auf der er alles Mögliche verbrannte. Nicht nur, weil das Feuer so nah am Haus und an einem angrenzenden Waldgebiet entfacht wurde, sondern weil der Verursacher sämtlichen Müll verbrannte, wurde er aufgefordert das Feuer sofort zu löschen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Auch der Feuerlöscher aus dem Streifenwagen der Polizei habe nicht ausgereicht, sodass die Feuerwehr anrücken musste.

