Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Zeugen informierten am Mittwochabend in Jena die Polizei, nachdem ein lauter Knall zu hören war.

Ein lauter Knall schreckte am Mittwochabend in Jena mehrere Anwohner der Emil-Wölk-Straße auf. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Diese vermutet drei Personen, welche teilweise vermummt waren, den Zigarettenautomaten gesprengt zu haben.

Die Täter konnten in Richtung der Autobahn entkommen. Nach ersten Erkenntnissen leiteten die Unbekannten Gas in den Automaten und lösten so die Detonation aus.

Durch die Druckwelle wurden auch Möbelstücke eines angrenzenden Lokals sowie eine Hausfassade beschädigt.

Wie hoch die Beute an Bargeld und Tabakwaren ist, muss im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen geklärt werden.

