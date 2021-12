Beim Einparken in Nordhausen völlig verschätzt: Tausende Euro Schaden

Nordhausen. Die Frau stieß gleich gegen zwei andere Autos.

Ca. 3000 Euro Schaden richtete eine Autofahrerin am Montagmorgen bei einem Unfall in der Wilhelm-Raabe-Straße an.

Die 62-Jährige stieß laut Polizei auf dem Parkplatz eines Supermarktesgegen 8.40 Uhr mit ihrem Hyundai gegen zwei geparkte Pkw. Verletzt wurde niemand.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen