Betrunkener Mann belästigt auf Feier in Pößneck Kind - Polizei will Handschellen anlegen

Pößneck. Ein Mann aus Pößneck muss gleich mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Er belästigte zunächst auf einer Feier ein Kind, dann reagierte er aggressiv, als ihn die Mutter des Kindes zur Rede stellte.

Eine Auseinandersetzung auf einer Feier in Pößneck hat die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla Mittwochabend mehrere Stunden beschäftigt.

Zeugenaussagen zufolge hatte ein 50-jähriger, bereits polizeibekannter Mann ein Kind während einer Feierlichkeit in der Jüdeweiner Straße in Pößneck kurz vor 22 Uhr belästigt. Als die Mutter den Mann zur Rede stellte, beleidigte er sie, so dass die Polizei gerufen wurde. Der offensichtlich betrunkene Mann beleidigte daraufhin die Beamten und griff sie an, so dass sie ihm Handfesseln anlegen wollten. Doch der aggressive 50-Jährige wehrte sich, so dass er mit einer Strafanzeige rechnen muss.

Eine ärztliche Untersuchung lehnte der renitente Mann vehement ab. In Anbetracht der Umstände wurde eine Bereitschafts-Staatsanwältin zur weiteren Vorgehensweise befragt, die eine Blutprobenentnahme - notfalls auch unter Zwangsmaßnahmen - anordnete. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen, und nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der Mann zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Jedoch mussten die Beamten erneut kurz vor 2 Uhr ausrücken, als gemeldet wurde, dass der Mann sich verdächtigerweise am Krankenhaus in Pößneck aufhalten würde. Schließlich verließ der Mann das Krankenhausgelände, ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

