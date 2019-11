In Knau entsteht ein Treffpunkt für Jung und Alt

„Wir kommen gut voran“, sagt Frank Wegler von der Tiefbau und Transport GmbH (TTW). Er ist der Bauleiter auf dem derzeit entstehenden Mehrgenerationenspielplatz am Knauer Kirchgarten. Die Arbeiten für den neuen Treffpunkt mit barrierefreiem Zugang für Jung und Alt begannen am 14. Oktober. Es sind für alle Generationen nutzbare Spiel- und Freizeitgeräte, sowie Sitzgelegenheiten geplant. Ein massiver Pavillon als Unterstellmöglichkeit steht bereits.

Eine abschließbare Umfriedung, gepflasterte Wege, Fundamente und Borden sind schon sichtbar. Die vorbereitenden Maßnahmen bilden die Grundlage für das Setzen der eigentlichen Spielgeräte, die ab Dezember geliefert und bald aufgebaut werden sollen. „Im Frühjahr 2020 ist die Fertigstellung und Eröffnung avisiert“, sagt der für die Baumaßnahme verantwortliche Ingenieur, Marco Weise.

Es werden unter anderem eine Tischtennisplatte, Trampolin, Kletterbaum, Mountainbike-Parcours, Schachspiel, Rutsche, Trainingsgeräte und Bänke für allerlei Betätigung sorgen. Sie sollen für jedermann im kommenden Jahr zum Entspannen, Auspowern und Kreativwerden zur Verfügung stehen. Das Gelände ist zirka 40 mal 20 Meter groß. Der Parkplatz davor bleibt bestehen.

Die Maßnahme kostet etwa 140.000 Euro. Etwa 105.000 Euro werden vom Land Thüringen gefördert, der Eigenanteil Knaus beträgt demnach 35.000 Euro.

Das Spielplatzprojekt steht nicht allein und kann in einem größeren Zusammenhang gesehen werden, weil weitere Dorfverschönerungen in Planung sind. Denn Knau befindet sich so gut wie in der Dorferneuerung. Der vorzeitige Maßnahmebeginn wurde eingeläutet mit der Erlaubnis, ein Entwicklungskonzept, das sogenannte GEK, erstellen zu dürfen. Damit wurde die Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen mbH (WFG) beauftragt. Teil des Konzepts ist die Dorfmoderation, die Ideen und Wünsche der Bürger sammelt, diese fließen in das GEK. Bis zum 31. März 2020 soll dieses erstellt werden. „Das geförderte Gebiet umfasst Knau, Bucha, Posen und Dreba“ , sagte Bürgermeisterin Kathrin Göring und ergänzte: „ Wir als Gemeinde stellen uns einen rundum sanierten Dorfteich vor.“