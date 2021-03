Erneut knallt Gegenstand im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt von Brücke auf fahrendes Auto

Am Montagabend gegen 18 Uhr ist das Fahrzeug einer Frau in Rudolstadt auf der Herbert-Stauch-Straße beim Passieren der Westbrücke von einem unbekannten Gegenstand getroffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frontscheibe des Autos durch den Aufprall erheblich beschädigt.

Die Frau habe geistesgegenwärtig reagiert und sei direkt nach dem Vorfall auf einen Parkplatz gefahren, von wo aus sie die Polizei verständigte. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Gegenstand absichtlich von der Brücke geworfen wurde, daher werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Bereits Anfang Februar kam es in dem Bereich zu einem ähnlichen Vorfall. Auch hier wurde ein unter einer Brücke entlang fahrender Pkw von einem Gegenstand an der Frontscheibe getroffen und stark beschädigt. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0 oder per E-Mail an id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de zu melden.

