Bad Klosterlausnitz. Im Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz verraten Christian Gronde und Tanja Biereigel, welche Filme das Kinojahr 2024 im Gepäck hat und was die Arbeit im Kino auch nach vielen Jahren für sie so besonders macht.

„Wir haben eine gute Mischung aus Arthouse und Mainstream“, sagt Christian Gronde. Er sitzt an einem der urigen Tische vor einer Tasse Kaffee und erzählt über die diesjährigen Filmhighlights im Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz. Seit 2001 ist er Theaterleiter in dem beschaulichen Kino, das bereits seit 1938 besteht.

Kino im Saale-Holzland: Was bei den Zuschauern gut ankommt

Bei lediglich einem Saal habe man nicht ganz so viel Spielraum, wie die größeren Kinos. „Wir zeigen immer mal ausgewählte Arthouse-Highlights“, sagt Gronde. Ein Hauptstandbein im Kino allerdings sind eindeutig Kinder- und Familienfilme. Auch deutsche Komödien funktionieren im Holzland gut, Horrorfilme dagegen überhaupt nicht, weiß der Theaterleiter. Was bei der Auswahl des Programmes helfe? „Wir kennen das Publikum seit 20 Jahren, da hat man irgendwann ein Gespür dafür, was geht und was nicht geht“. Aber auch die Reaktionen des Publikums, wenn ein Trailer läuft, würden gute Anhaltspunkte geben. Der eigene Geschmack spiele dagegen kaum eine Rolle bei der Filmwahl, das Bauchgefühl jedoch schon. Der Blick auf die Zuschauerzahlen, wenn Filme bereits anderswo angelaufen sind, sei ebenfalls wichtig. Dennoch wissen Christian Gronde und Mitarbeiterin Tanja Biereigel: „Man kann auch mal total daneben liegen“. Auch sei das Kinogeschäft sehr abhängig vom Wetter und von den Filmen.

Von insgesamt 27 analysierten Kinos in ganz Thüringen wurde das Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz im vergangenen Jahr zum beliebtesten Kino gekürt. Auf welche Filmhighlights sich Kinofans in diesem Jahr besonders freuen dürfen? Neben „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ und „Kung Fu Panda 4“ wird in diesem Jahr unter anderem ein neuer „Garfield“-Film über die Leinwand flimmern, lässt Gronde mit Blick auf die kleinen Kinogäste wissen. Auch der deutsche Film „Eine Million Minuten“ kommt im Februar in die Kinos. Des Weiteren läuft im März der Film „Alles Fifty Fifty“ mit Moritz Bleibtreu an. Vorab sehen Gronde und Biereigel allerdings ebenfalls lediglich die Trailer der Filme. „Es bleibt also bis zuletzt spannend“, sagt Christian Gronde.

Welche Sonderveranstaltungen im Holzlandkino geplant sind

Auch einige Sonderveranstaltungen soll es 2024 im Holzlandkino geben. So unter anderem mit dem Film „Who Cares?“, der am 27. Februar gezeigt werden soll. Bei diesem geht es um das Thema Pflege. Nach dem Film, der um 19 Uhr gezeigt wird, soll es zudem eine Diskussionsrunde geben. Im September, Oktober und November sind zudem Sonderveranstaltungen mit der Volkshochschule geplant. Im Dezember wolle man als Highlight einen Abend dem Film „Die Feuerzangenbowle“ widmen und dazu das gleichnamige Getränk servieren.

Was die Arbeit im Kino für die beiden auch nach vielen Jahren noch besonders mache? „Es ist das Persönliche“, sagt Tanja Biereigel. Viele der Besucherinnen und Besucher kenne man bereits. Dann wisse man etwa, welches bestimmte Getränk gewünscht wird, noch bevor es bestellt werden kann. Oder welcher Film welche Stammkunden ins Kino lockt. „Na klar, wenn andere Freizeit haben, müssen wir arbeiten“, sagt Gronde. Aber es mache einfach Spaß mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und natürlich sei er selbst kino- und filmbegeistert. „Das Besondere im Kino ist doch das Erlebnis, den Film zusammen zu schauen“, sagt Christian Gronde. Man nehme die Filme ganz anders wahr, als Zuhause. „Man wird nicht abgelenkt“.