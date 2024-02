Saale-Holzland. In ihrer Jubiläumssaison entführen die Mitglieder des Eineborner Karneval Clubs (EKC) ihre Gäste in ein beliebtes Urlaubsland.

Seit 40 Jahren veranstalten die Eineborner Faschingsfreunde als Verein ihren Karneval. Bis 2019 im Saal in Eineborn, seit 2020 im Weißbacher Saal. Exakt dieses 40-jährige Jubiläum stellt die Grundlage für die diesjährige Session dar, beruft sich der Verein doch auf seine Wurzeln: den Maskenball.

Die Maskenbälle wiederum sind italienischen Ursprungs. So lag es nahe, die Jubiläumssession unter das Motto „Bella Italia“ zu stellen. Traditionell führte der Eineborner Karneval Club (EKC) am Samstagnachmittag das Publikum per Video zu den Ursprüngen der diesjährigen Mottofindung. Ab diesem Punkt erfolgte das Geschehen live im Saal mit venezianischen Tänzen nebst dazugehörigen Kostümen.

Saale-Holzland: Männerballett des EKC auf der Suche nach der wahren Liebe

Die Funken blieben mit ihrem Tanz gleichfalls in Italien, was das Publikum mit Zugaberufen honorierte. Einen großen Sprung auf der Suche nach der wahren Liebe, von Stadtroda nach Rom, absolvierte das Männerballett des EKC. Im Anschluss wechselten die Herren zwischen Papst und Mafia gekonnt die Fronten und zogen mit ihrer Darbietung das Publikum in ihren Bann. Und wieder war eine Zugabe nötig.

So zog es sich durch das restliche Programm. Jeder einzelne Programmpunkt ging in die Verlängerung. Mit einem Besuch in Venedig, dem Auftritt der „Elwornias“, dem Eineborner Nachwuchs, der Showtanzgarde, den Golden Girls oder den Dancing Queens fühlten sich die Besucher beinahe tatsächlich nach Italien versetzt. Selbst die Gladiatoren Cäsars kämpften verbissen um die Gunst der Gäste. Wiederum mit Erfolg.

Zwischendrin präsentierte Steffi Wien mit ihrem Team „Garage 1800“ eine putzige Nachwuchstruppe, die zum Kinderfasching in Stadtroda bereits brillierte. Somit ist der Auftakt für den EKC in seiner 40. Session mehr als erfolgreich absolviert. Auch die Tatsache, dass diese erste Veranstaltung, der Oma- und Opa-Fasching, für einen knackevollen Saal sorgte und zahlreiche ehemals Mitwirkende des Eineborner Faschings nach Weißbach lockte, verdeutlichte einmal mehr das erfolgreiche Konzept des EKC und natürlich auch dessen perfekte Umsetzung. Hier hat Diana Walter als Vereinsvorsitzende mit ihrem Team einmal mehr eine super Vorarbeit geleistet und alle Vereinsmitglieder ziehen an einem Strang.

Weitere Veranstaltungen finden statt am 10., 12. und 17. Februar im Weißbacher Saal.