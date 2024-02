Saale-Holzland. Alles über die Wahlen in Hermsdorf: Standorte der Wahllokale, Termine und berufene Wahlleiter und Stellvertreter

Das Jahr 2024 sei ein Superwahljahr ohnegleichen, betonte Constance Möbius am 5. Februar zur Stadtratssitzung im Hermsdorfer Rathaus. Die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hermsdorf erklärte: „Sechs Wahlen stehen in diesem Jahr an, mit einer Stichwahl sogar sieben. Derart viele Wahlen hat man in einer Verwaltung nicht alle Tage vorzubereiten.“ Dass die Festsetzung der Wahltermine so lange auf sich habe warten lassen, habe die Vorbereitungen sehr beeinträchtigt.

Am 26. Mai werden gewählt: hauptamtliche Bürgermeister, Stadträte, Gemeinderäte und der Landrat. Am 9. Juni ist die Wahl zum Europäischen Parlament und gegebenenfalls die Stichwahl zum neuen Landrat des Saale-Holzland-Kreises. Am 1. September steht die Landtagswahl an.

Saale-Holzland: Fünf Wahllokale für Hermsdorf

Das Einrichten der fünf Wahllokale in Hermsdorf sei ein unheimlich großer Koordinierungsaufwand, sagte Constance Möbius. Bereits seit Oktober 2023 sei die Verwaltung auch auf der Suche nach Wahlhelfern. „Uns ist es bis heute gelungen, die notwendigen 120 Wahlhelfer zu akquirieren. Das ist eine starke Leistung und ich danke der Verwaltung dafür.“

Die Wahllokale stehen ebenfalls fest und sind an folgenden Orten: Technische Sammlung Hermsdorf im Rathaus der Stadt, Anbau der Sporthalle, Vereinshaus, Friedensschule und Awo-Kindergarten „Holzlandknirpse“.

Briefwahlunterlagen müssen schriftlich beantragt werden. Dafür wird die Wahlbenachrichtigungskarte genutzt. Briefwahlunterlagen werden in der Regel zugeschickt. Für die Zusammenstellung und den Versand ist das Wahlbüro in der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf zuständig. „Wenn wir es personell absichern können, könnten die Briefwahlunterlagen auch persönlich im Wahlbüro abgeholt werden. Darüber würden wir aber kurzfristig noch informieren“, sagte Constance Möbius.

Sie nennt weitere wichtige Termine: Ab dem 4. März können zu den Geschäftszeiten Wahlvorschläge in der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf eingereicht werden. Der Wahlausschuss kommt am 23. April um 18 Uhr zusammen, um über die Zulassung der Wahlvorschläge zu entscheiden.

Der Hermsdorfer Stadtrat hat am 5. Februar einstimmig beschlossen, Constance Möbius zur Wahlleiterin für die Kommunalwahlen 2024 zu berufen. Ihr 1. Stellvertreter ist Mario Kühne, Leiter der Hauptabteilung der VG Hermsdorf, 2. Stellvertreterin ist Juliane Schmidt, Mitarbeiterin im Ordnungsamt.