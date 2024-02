Saale-Holzland-Kreis. Der Gemeinderat der Gemeinde Heideland tagt, in der Gemeinschaftsschule Bürgel wird ein Tag der offenen Tür veranstaltet und an der Volkshochschule beginnt ein Kurs zur Einführung in die Meditation.

Gemeinschaftsschule Bürgel lädt zum Tag der offenen Tür ein

Am Samstag, 24. Februar, 10 bis 13 Uhr, veranstaltet die Thüringer Gemeinschaftsschule Bürgel einen Tag der offenen Tür. Unter anderem werden Schülerarbeiten sowie Aktivitäten und Unterrichtsbeispiele in den Fachkabinetten und Klassenräumen ausgestellt und präsentiert. Ab 12 Uhr sorgt das Musikprojekt der Schule für einen musikalischen Höhepunkt. Zudem gibt es für die Besucherinnen und Besucher verschiedene Mitmach-Angebote, wie zum Beispiel Kerzenziehen, Lernspiele oder eine Bastelstraße. Auch für die kulinarische Verpflegung wird mit Thüringer Rostbratwürsten und Leckereien aus dem Schülercafé gesorgt sein.

Beratung zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Die Beratung zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) wird am Donnerstag, dem 15. Februar,

in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in der Geschäftsstelle des Bauernverbandes, Am Burgblick 19 in Stadtroda veranstaltet. Es wird um eine Anmeldung vorab gebeten.

Kontakt: Kreisbauernverband Eisenberg, Jena, Stadtroda e.V., Am Burgblick 19, 07646 Stadtroda, Telefon: 036428/54 83 60, Fax: 036428/54 83 61, E-Mail: region.ost@tbv-erfurt.de

Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Heideland

Am Montag, 12. Februar, 19 Uhr, wird in der Pillingsgasse 2 in Königshofen zur nächsten Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Heideland eingeladen. Beraten und gegebenenfalls beschlossen werden soll die Auftragsvergabe zur Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes, die Sondernutzungssatzung sowie die Berufung eines Wahlleiters und Stellvertreters. Des Weiteren befassen sich die Mitglieder des Gemeinderates unter anderem mit dem Baubeginn von 50 Hertz, der Auswertung der Gefahrenverhütungsschau im Kindergarten „Heideknirpse“ und weiteren Tagesordnungsthemen. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen, dem öffentlichen Sitzungsteil beizuwohnen.

Kurs-Neustart zum Semesterbeginn in der Volkshochschule

In der Kreisvolkshochschule beginnt am Dienstag, 20. Februar, 16.30 Uhr ein neuer Kurs „Progressive Muskelentspannung und Einführung in die Meditation für Beginner“ in Hermsdorf (Kursnummer: 241-30110).

Der Kurs beinhaltet das Erlernen der progressiven Muskelrelaxation nach Jakobson als aktive Entspannungsmethode. Die Teilnehmer erlernen das bewusste Atmen, Achtsamkeit für den eigenen Körper und im Alltag. Sie erfahren, wie sich Ruhe und Entspannung auf ihr Allgemeinbefinden auswirken kann. Außerdem erhalten Sie eine Einführung in die Meditationspraxis, als Möglichkeit der geistigen Entspannung, um im Alltag ruhiger und gelassener zu sein. Es werden beide Methoden aktiv geübt.

Kursleiterin ist Ellen Roth. Es gibt sieben Veranstaltungstage à 60 Minuten. Gerne werden nähere Auskünfte gegeben.

Wer diesen Entspannungskurs absolviert hat, für den besteht im Anschluss die Möglichkeit, die Technik noch weiter im Vertiefungskurs (drei Kurstage à 60 Minuten) zu festigen (Kursnummer: 241-30111), dienstags ab dem 9. April.

Die Anmeldung erfolgt über die KVHS Saale-Holzland unter Telefon 036691/24 78 64 21, - 20, per E-Mail an Jacqueline.Hahn@shk.vhs-th.de oder direkt über die Homepage www.vhs-saale-holzland-kreis.de.

