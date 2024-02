Rattelsdorf. Warum die Freiwillige Feuerwehr in Rattelsdorf nun über eine Wärmebildkamera und neue LED-Beleuchtung verfügt.

Die Freiwillige Feuerwehr von Rattelsdorf ist technisch ein Stück weiter auf dem neuesten Stand. Nachdem die Wehr im vergangenen Jahr eine neue Pumpe angeschafft hatte, erhielt die Kameraden nun aus den Händen von Bernd Lohmann und Michelle Sonnenstedt von der Sparkassenversicherung ein LED-Beleuchtungssystem im Wert von 1100 Euro sowie eine Wärmebildkamera im Wert von 1600 Euro.

Wärmebildkamera ein Mittel der modernen Brandbekämpfung

Die Vorzüge beider Systeme erläuterte Bernd Lohmann den Kameraden in Rattelsdorf nochmals ausführlich. So kann die Wärmebildkamera zum Schutz und zur Rettung von Menschenleben, aber natürlich auch zur Gebäuderettung und zur Verhütung von Schäden eingesetzt werden. Dafür müssen die Kameraden geschult sein, wie Bernd Lohmann sagt. „Wärmebildkameras sind ein Mittel der modernen Brandbekämpfung bei Gebäudebränden. Ihr Einsatz ermöglicht es, in einem brennenden Haus den Brandort vorab gezielt zu lokalisieren und effektiv zu bekämpfen. Insbesondere in verrauchten Räumen hilft die Kamera ein klares Bild zu vermitteln und gesuchte Personen schnell aufzufinden. Sie kann gleichzeitig helfen, den Brand- und Löschwasserschaden zu reduzieren“, lautet die Information seitens Bernd Lohmann bei der Übergabe.

Rattelsdorf: Tragbarer Scheinwerfer soll in unwegsamen Gelände helfen

Passend dazu bekommen die Rattelsdorfer Kameraden zudem ein aktuelles LED-Beleuchtungssystem für ihr Fahrzeug. So könnten die Ressourcen der Wehr besser genutzt werden. Der tragbare Scheinwerfer ist multifunktional und hilft bei diversen Einsätzen. Vor allem in unwegsamen Gelände soll das System die Arbeit der Kameraden erleichtern.

Albert Weiler (CDU), der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland/Täler, lobte die jahrelange gute Zusammenarbeit mit der Sparkassenversicherung: „Ich bin froh, dass nun auch Rattelsdorf mit der Technik ausgestattet werden konnte. Insbesondere die kleinen Gemeinden haben nicht die Eigenmittel, derartige Technik anzuschaffen. Da kommt die Unterstützung der Versicherung genau zum richtigen Zeitpunkt.“

Bürgermeister Hartmut Fuchs bedankte sich ebenso wie Ortsbrandmeister Manuel Rentsch für die bereitgestellte Technik. Der Bürgermeister dankte zugleich den zehn Rattelsdorfer Kameraden für ihre stete Einsatzbereitschaft.

