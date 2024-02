Saale-Holzland-Kreis. Das Kabarett Herkules Keule aus Dresden ist zu Gast in Hermsdorf und im Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz lädt die Friedrich-Ebert-Stiftung Thüringen zur Sonderveranstaltung.

In den nächsten Tagen sind in Eisenberg wieder die Narren los

„Der Kinderfasching am vergangenen Samstag war total erfolgreich“, so ein erstes Zwischenfazit seitens des Eisenberger Faschingsclubs (EFC). Viele Erwachsene und Kinder seien dabei gewesen. „Wie jedes Jahr haben die Kinder jede Menge getanzt, gespielt und beim Tauziehen gegen den Eisenberger Faschingsclub gewonnen“, berichtet Lisa Bauer vom EFC. Nun stehen am kommenden Wochenende sowie am Montag weitere Highlights in Eisenberg an. Am Samstag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr, lädt der Eisenberger Faschingsclub herzlich zum Galafasching sowie zur anschließenden Aftershowparty ein. Am Sonntag, 11. Februar, wird ab 14 Uhr ein Kaffeeklatsch zum Faschingssonntag veranstaltet und am Montag, dem 12. Februar, folgt ab 18 Uhr der Vereins- und Handwerkerfasching. Das Motto des EFC lautet in dieser Saison „Frisch verliebt mit rotem Wein, der EFC wird in Frankreich sein“. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadtinformation auf dem Markt, bei Meißner Paper & More sowie Online.

Kabarett Herkules Keule aus Dresden tritt im Hermsdorfer Stadthaus auf

Im Stadthaus Hermsdorf präsentiert das Kabarett Herkules Keule aus Dresden am Freitag, 1. März, 18 Uhr, das Stück „Tunnel in Sicht“. Ein Kabarettstück nennt Wolfgang Schaller sein neues Programm, das seine 52. Produktion an der Herkuleskeule ist. Auf einem verlassenen Bahnsteig warten die arbeitslose Schweinsohrverkäuferin Dörte aus Dorte, die Superstar werden will (Birgit Schaller), der Doktor in spe Walentin Karl, der immer Bescheid weiß (Hannes Sell), und der Sachse Fridolin Kasper, dessen Firma Särge & Co. es immer gut geht, wenn es anderen schlecht geht (Frank Weiland). Inmitten aller Krisen heißt ihr Motto: Lachen, wenn‘s zum Heulen ist.

Karten gibt es für 18 Euro im Vorverkauf im Kulturbüro im Stadthaus Hermsdorf. Telefon: 036601/57770

Film und Gespräch im Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz

Wer sind die Menschen, die sich Tag und Nacht im Gesundheits- und Pflegesystem Deutschlands darum kümmern, dass wir gut versorgt werden, gesunden oder in Würde sterben können?

Der Film „Who cares? Wen kümmert´s, dass wir uns kümmern?“ porträtiert Ärztinnen, Hebammen und Pflegerinnen in ihrem täglichen Bemühen, Menschen von ihrer Geburt bis zum Tod so zu betreuen, dass Menschlichkeit, Nähe und Wärme trotz harter finanzieller Vorgaben und Taktungen, die das System einfordert, nicht gänzlich untergehen. Die allermeisten dieser »Kümmerer« gehen dabei weit über ihre eigenen Belastungsgrenzen und sind einem System verpflichtet, in dem essentielle Pflege- und Behandlungsfaktoren wie Zeit und Würde seit Längerem Kategorien wie Kostendeckung, Fallpauschalen und Auslastung unterworfen sind.

Theaterleiter Christian Gronde mit einem Plakat zur bevorstehenden Sonderveranstaltung „Who Cares?“ im Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Im Anschluss an die Filmvorstellung können Besucherinnen und Besucher mit Anja König (Protagonistin und Intensivpflegerin), Birgit Green (Pflegerische Leitung beim Universitätsklinikum Jena), Birgit Dziuk (Landesgeschäftsführerin der BARMER in Thüringen) sowie Mirko Hempel (Produzent des Films) ins Gespräch kommen. Moderiert wird der Abend von dem Journalisten Christian Müller.

Die Veranstaltung wird am Dienstag, 27. Februar, 19 Uhr, im Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz präsentiert. Der Eintritt ist frei. Für Getränke und Popcorn ist gesorgt! Anmeldungen können gern Online auf der Veranstaltungsplattform der Friedrich-Ebert-Stiftung Thüringen getätigt werden.

