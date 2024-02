Saale-Holzland-Kreis. In Schlöben wird am 20. Februar über das neue Projekt Mitmach-Haus informiert und in Bürgel veranstaltet das Deutsche Rote Kreuz eine Blutspende-Aktion.

Mitmach-Haus für den Saale-Holzland-Kreis soll in Schlöben entstehen

Das Mitmach-Haus für den Saale-Holzland-Kreis soll ein gemeinsamer Ort für Engagierte sein, die sich gemeinschaftlich in der Region für das Gemeinwohl einbringen möchten. Hinter der Idee verbirgt sich der Wunsch nach einem Ort im Landkreis, der allen hier Lebenden, Räumlichkeiten für freiwilliges Engagement, Begegnung und Gestaltung eines kooperativen und produktiven Miteinanders bietet. In gemeinsamer Verantwortung können so Anliegen, Hobbys und Ressourcen miteinander geteilt und zum Beispiel Ernteerträge verarbeitet sowie handwerkliche oder alltagsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten weitergegeben werden. Am Dienstagabend, 20. Februar, von 18 bis 20 Uhr, wird im Schlöbener Familienzentrum (Am Wallgraben 20) in wissenschaftlicher Begleitung der Humboldt-Universität Berlin die Vision des Mitmach-Hauses genauer erläutert. Dazu sind alle interessierten Menschen von Jung bis Alt aus dem Landkreis zur Mitgestaltung eingeladen, um Vorstellungen, Wünsche und Fragen vorzubringen und so diesen Ort auch zum jeweils eigenen SHK-Mitmach-Haus zu machen. Weitere Informationen über das Projekt sowie über die Mitmach-Region Saale-Holzland-Kreis gibt es Online.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Eisenberger Regelschüler erleben besonderen Schultag

Schüler der Klassen 7a, 7b und aus der 7c erlebten am vergangenen Mittwoch einen ganz besonderen Schultag. Lernen am anderen Ort war angesagt. Früh am Morgen ging es mit dem Bus ins Erlebnisbergwerk Merkers. Ein erstes Highlight war die Fahrt in die Grube und dann von Station zu Station. Dort konnte jeder Interessantes aus verschiedenen Wissensgebieten live vor Ort erfahren.

Impressionen vom außergewöhnlichen Schultag der Regelschüler. © Regelschule Eisenberg | Regelschule Eisenberg

Für Musik- und Physikliebhaber gab es die Lasershow in der Konzerthalle. Der Chemieunterricht profitiert vom Salzmuseum, wo anschaulich alle Fakten über die Entstehung von Salz und seinen Abbau dargestellt wurden. Auch eine digitale Sprengung fehlte nicht. Die Lichtspiele in der Kristallgrotte hinterließen ebenfalls einen großen Eindruck. Sicherlich wussten viele Schüler nicht, dass die Nazis im Goldraum einen Teil ihrer Goldschätze versteckt hielten. Obwohl es ein längerer Schultag war als sonst, haben alle viel Neues erfahren.

Ein Dankeschön geht an die Chemielehrerin der Schule, Annett Dämmrich, die die Fahrt organisierte. Und ein besonderer Dank an das Busunternehmen Höhne für die tolle Stimmung im Bus.

DRK-Blutspendeaktion in Bürgel

Am Mittwoch, 28. Februar, 15 bis 19 Uhr, veranstaltet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Vereinshaus in der Oststraße 15 in Bürgel eine Blutspende-Aktion. Mitgebracht werden sollte zur Blutspende ein gültiger Ausweis. Fragen werden zudem telefonisch unter 0800 11949 11 beantwortet. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit der Reservierung eines Termins vorab gibt es im Internet.

red