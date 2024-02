Eisenberg. Tier sucht Mensch: Katzen, Hunde und Co., die im Eisenberger Tierheim untergebracht sind und vermittelt werden sollen, wollen wir künftig vorstellen.

Ein neues Zuhause bekommen in Not geratene Tiere vorübergehend im Eisenberger Tierheim. Von Mitgliedern des Tierschutzvereins Saale-Holzland-Kreis, der das Tierheim betreibt, werden Katzen, Hunde und Co. umsorgt, gepflegt, gefüttert und ihr Vertrauen zum Menschen wird wieder aufgebaut. Tiere, die vermittelt werden sollen, wollen wir künftig vorstellen:

Seit September 2023 sucht Resi ein neues Zuhause

Resi sucht ihr neues Zuhause: Die Hündin, ein Terrier-Mix, wurde am 9. Oktober 2022 geboren. Seit dem 5. September 2023 warte sie im Eisenberger Tierheim bereits auf ihren Herzensmenschen, sagt Tierheimleiterin Silvia Hahn. Resi sei eine sportliche, aktive Hündin, die aufgrund ihrer Rasse auch einen Jagdtrieb habe. Zudem sei der Vierbeiner freundlich und, wenn die Chemie stimmt, auch sozial verträglich. „Wir wünschen uns für Resi aktive Menschen, am besten ohne Kinder oder mit Kindern ab zwölf Jahren“, sagt Silvia Hahn.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Wasser habe auf die Hündin eine starke Anziehungskraft. „Resi springt in jede Pfütze und genießt die Erfrischung.“ Die Hündin sei eine „klasse Alltagsbegleiterin“. Wichtig sei, dass der Terrier-Mix körperlich und geistig ausgelastet werde. „Kuscheleinheiten genießt unsere kleine verrückte Nudel immer und überall“, sagt die Tierheimleiterin.

Wer Resi kennenlernen möchte, wird gebeten, sich im Eisenberger Tierheim zu melden unter Telefon 036691/52030 oder per E-Mail an: kontakt@tierheim-eisenberg.de