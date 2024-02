Saale-Holzland. Zehntklässlerinnen der Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“ bauen ein Insektenhotel für den Garten des Seniorenheims in Bad Klosterlausnitz

Jenny Gutberlet, Selina Schipke und Leni Steinert unterstützen nicht nur den Artenschutz. Die 16-jährigen Mädchen haben mit einem selbstgebauten Insektenhotel auch einen besonders schönen Blickfang für den Garten des ASB-Senioren- und Pflegeheimes „Am Lindenplatz“ in Bad Klosterlausnitz geschaffen. Am Montag ist das Insektenhotel nun offiziell von den drei Schülerinnen der Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“ an das Senioren- und Pflegeheim übergeben worden.