Saale-Holzland. Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis im Überblick. Von einem musikalischen Förderprogramm bis zur Fäkalschlammentsorgung.

Saale-Holzland: Musikschule Fröhlich lädt zu zwei großen Gala-Veranstaltungen ein

Der Countdown läuft. Unter dem Titel „Accordion Meets Rock“ lädt die Musikschule Fröhlich am Samstag, 2. März, zu zwei Gala-Veranstaltungen ein. Am Nachmittag um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) dürfen die jüngsten Musikanten im Schützenhaus von Stadtroda zeigen, was sie können. Am Abend ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) gehört die Bühne den Akkordeon-Spatzen und Accordion Effects und ihrer Show. Wie Musikschulchefin Elke Helbig informiert, sind für beide Veranstaltungen noch Karten an der Tages- beziehungsweise Abendkasse zu haben.

Saale-Holzland: Hauptausschuss Eisenberg tagt am 7. März im Rathaus

Zur Sitzung des Hauptausschusses in Eisenberg wird eingeladen am Donnerstag, 7. März, 18 Uhr in den historischen Ratssaal im Eisenberger Rathaus. Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil der Veranstaltung steht unter anderem eine überplanmäßige Ausgabe für eine Umlage an den Landkreis in diesem Jahr. Thema sind auch Investitionszuschüsse für die Vereine Ländliche Kerne und den TSV Eisenberg. Eine Anhörung zur Kreis- und Schulumlage ist ebenfalls Teil der Tagesordnung.

Info-Veranstaltung für Berufstätige: Fortbildung zum Staatlich geprüften Techniker

Über die berufsbegleitenden Fortbildungs-Lehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in fünf verschiedenen Fachrichtungen informiert die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum am Donnerstag, 7. März, 17.30 Uhr im Seminar- und Prüfungszentrum in der Löbstedter Straße 46, Raum 221 in Jena.

Facharbeiter, Gesellen und technische Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Mechatronik, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Holztechnik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich persönlich vor Ort über die Aufstiegsqualifikationen informieren und unter anderem auch spätere Dozenten kennenlernen.

Bei der Veranstaltung wird auf folgende Themen eingegangen: Samstagsunterricht, Studienablauf und Aufwand, aktuelle Studieninhalte, eingesetzte Software, Zulassungsvoraussetzungen, Erwerb der Fachhochschulreife sowie Studienfinanzierung unter anderem mit dem neuen „Aufstiegs-BaföG“ und weiteren Förderungsmöglichkeiten. Anwesende können sich auch zu individuellen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit einer beruflichen Fortbildung beraten lassen.

Kostenlose ausführliche Informationsunterlagen zu den Lehrgängen sind bei der zentralen Studienberatung des gemeinnützigen DAA-Technikums erhältlich unter der Nummer 0800 / 24 53 86 4 oder über das Internet unter www.daa-technikum.de

Freitag ist Country-Zeit im Eisenberg Pub im Saale-Holzland

Es ist wieder so weit, der erste Freitag im Monat gehört im Eisenberger Pub „The Sherlock Holmes“ dem Jenaer Musiker Rüdiger Mund. Ab 20.30 Uhr steht er auf der Bühne in der Kneipe in der Altstadt. Mit großem Repertoire aus Irish Folk und American Country will er seine Fans in der Kreisstadt begeistern. Der Kulturbeitrag beträgt fünf Euro.

Saale-Holzland: Am 1. März ist Skatabend im Hermsdorfer „Bergstüb‘l“

Zu ihrem nächsten Skatabend laden die Mitglieder des Skatclubs Hermsdorfer Kreuz ein am Freitag, 1. März, 18.30 Uhr in die Gaststätte „Bergstüb‘l“ in Hermsdorf. Darüber informiert Anja Fietz.

Am dritten Spieltag des Skatclubs konnte sich Andreas Borchert mit 2738 Punkten gegen seine 28 Mitstreiter durchsetzen. Zweiter wurde Bernd Dimler mit 2642 Punkten und auf Rang drei kam Frank Prausa mit 2575 Punkten. Die weiteren Geldpreise gingen an Klaus-Jürgen Rolle (2483 Punkte), Gerd Gensichen (2441 Punkte), Hartmut Bornschein (2396 Punkte), Waldemar Czyrnia (2363 Punkte) und Reimund Weimar (2163 Punkte).

In der Gesamtwertung nach drei Spieltagen führt nun Andreas Borchert aus Bad Klosterlausnitz mit 2261 Punkten, gefolgt von Dietmar Martin aus Gera mit 2197 Punkten und Bernd Dimler aus Hermsdorf mit durchschnittlich 2151 Punkten.

Fäkalschlammentsorgung 2024 beginnt am 4. März in Wetzdorf im Saale-Holzland

Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) weist darauf hin, dass der aktuelle Tourenplan zur Fäkalschlammentsorgung 2024 auf der Internetseite www.zwe-eisenberg.de ab sofort unter dem Punkt Aktuelles veröffentlicht ist.

Ab dem 4. März beginnt die Fäkalschlammentsorgung in diesem Jahr in Wetzdorf.

Der neuen Dienstleister, die Firma Kanal-Türpe Gochsheim GmbH & Co. KG, mit seiner Niederlassung in Gera, ist unter der Telefonnummer 0365 / 55 22 606 zu erreichen.

Freie Plätze für Kindergärten im musikpädagogischen Förderprogramm der Heyge-Stiftung

Die Heyge-Stiftung lädt interessierte Kindergärten aus der Region ein, sich noch bis zum 15. April 2024 um einen freien Platz für ein musikpädagogisches Förderprogramm zu bewerben. Das praxistaugliche und vielfach erprobte Weimarer Mentoring-Programm wurde von der erfahrenen Musikpädagogin Dr. Lorna Heyge entwickelt und wird von der Heyge-Stiftung finanziert.

Im Rahmen dieses Programms wird eine pädagogische Fachkraft zur Musikmentorin beziehungsweise zum Musikmentor für den Kindergarten ausgebildet. Ziel ist, dass in allen Gruppen des Kindergartens regelmäßig und dauerhaft im Alltag mit allen Kindern Musik gemacht wird. Hierfür wird ein gemeinsames Repertoire an Liedern, Tänzen und Spielen aufgebaut. Der Kindergarten erhält für alle Kinder einfache Instrumente und Arbeitsmaterialien für jeden im Team. Das Programm dauert zwei Jahre. Die Teilnahme ist bei Erfüllung der Förderkriterien kostenlos.

Das Weimarer Mentoring-Programm entstand aus der Erfahrung heraus, dass regelmäßiges gemeinsames Musizieren im Kindergarten längst nicht mehr überall selbstverständlich ist. Dabei hat aktives Musizieren zahlreiche positive Effekte: Musik verbessert die Kommunikation, bereitet Freude, fördert die Entwicklung, unterstützt den Gemeinschaftssinn, stärkt die Persönlichkeit und reduziert Stress. Insbesondere Musik in Verbindung mit Bewegung kommt den Bedürfnissen von Kindern in Kinderkrippe und Kindergarten entgegen.

Bewerben können sich Interessierte bei Julia Thomas unter Telefon 03643 / 44 37 71 3 oder per E-Mail an: julia.thomas@heyge-stiftung.de. Weitere Informationen sind zu finden unter: www.heyge-stiftung.de