Eisenberg. Andreas Heller (CDU) lädt die Bürger zur Frühjahrswanderung ein. Das ist die Strecke.

Die Frühjahrswanderung wird seine letzte als Landrat sein: Andreas Heller (CDU) will am Sonnabend, 13. April, ab 10 Uhr mit Bürgern auf Tour gehen. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit vielen Teilnehmern ein weiteres Stück unseres schönen Landkreises näher kennenzulernen“, sagt er. Heller steht aus Altersgründen nicht erneut zur Wahl am 26. Mai.

Die Wanderung beginnt und endet im Schöngleinaer Ortsteil Zinna beim Obstgut Triebe. Sie ist etwa zehn Kilometer lang und sei für alle Altersgruppen geeignet. Die Wanderroute führt in Richtung Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina und von dort nach Lucka und Thalbürgel, wo ein Mittagsimbiss geplant ist. Das Heimatmuseum Zinsspeicher, die Klosterkirche und das neue Gemeindezentrum „Melanchthonhaus“ an der Kirche können besucht werden.

Jenas Oberbürgermeister wandert mit

Nach der Rückkehr können sich die Wanderfreunde auf dem Obstgut Triebe noch mit Kaffee und Kuchen stärken. Der Hofladen des Obstguts wird geöffnet sein. Dort werde auch die Jubiläumsbroschüre zum Landkreis-Jubiläum vorgestellt. Das 30-jährige Bestehen des Saale-Holzland-Kreises ist das Oberthema der Wanderung.

Als Gäste werden unter anderen der Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP), Johann Waschnewski (CDU, Bürgermeister von Bürgel und Landratskandidat) sowie der Schöngleinaer Bürgermeister Christian Böttcher angekündigt. Auch Revierförster Stefan Engeter und der Geologe Jürgen Ellenberg wollen mitwandern.

Die Veranstaltung werde unterstützt von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland als Hauptsponsor des Landkreis-Jubiläums. Landrat Heller spendiere auch dieser Wanderregion mit Unterstützung der Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland eine rustikale Holzbank.

Sonnabend, 13. April, 10 Uhr, Obstgut Triebe. Parkmöglichkeiten befinden sich vor Ort.

red