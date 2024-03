Hummelshain. Eine Familie aus dem Saale-Holzland-Kreis ist einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen. So dreist ging der Betrüger vor:

Um insgesamt 12.000 Euro ist eine Familie aus Hummelshain im Saale-Holzland-Kreis betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Montag ein vermeintlicher Bankmitarbeiter per Telefon bei dem Ehemann gemeldet. Der selbsternannte Mitarbeiter des Kreditinstituts gaukelte dem Mann eine unwahre Geschichte vor, zu deren Behebung er ihn im Anschluss aufforderte, sensible Bankdaten preiszugeben.

Der Mann kam der Forderung schließlich nach – mit weitreichenden Folgen: Am Dienstag musste die Familie feststellen, dass man Betrügern aufgesessen war. Diese hatten mit den erlangten Daten 12.000 Euro vom Konto der Familie abgebucht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei warnt erneut: Seien Sie stets misstrauisch und geben Sie keine sensiblen Daten am Telefon bekannt. Ihre Hausbank wird diese Daten niemals am Telefon erfragen.

red