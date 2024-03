Crossen. Diese Arbeiten sind in den kommenden Monaten geplant. Land stellt Hunderttausende Euro bereit

Der prunkvolle Barocksaal von Schloss Crossen ist einzigartig im mitteldeutschen Raum, und nun soll endlich Hand angelegt werden, das einzigartige Bauwerk dauerhaft vor dem Verfall zu retten: Mehrheitlich gab der Gemeinderat der Kommune auf seiner jüngsten Sitzung der Vergabe von umfangreichen Restaurierungsarbeiten seine Zustimmung.

Urkundlich als Burganlage auf einem Bergsporn erstmals 1272 erwähnt, beauftragte der sächsische Kurfürst August Wolf Ernst von Wolframsdorf ab 1585 mit der Verwaltung des Amtes Crossen. Der Adlige ließ die Burg zu einem Renaissanceschloss umbauen, knapp 100 Jahre später ließ David von Fletscher, der das Anwesen erworben hatte, das Schloss - mit Ausnahme des Turmes - bis auf die Grundmauern abbrechen und einen prachtvollen Neubau im Barockstil errichten.

Fletscher holte den italienischen Meister Giovanni Francesco Marchini aus Como nach Crossen. Marchini gestaltete den Saal mit üppigen Illusionsmalereien aus, die eine reiche architektonische Gliederung des Saals vortäuschen. Der Festsaal gilt als Meisterwerk des Barock in Thüringen, er ist auch das einzige erhaltene illusionistische Gesamtkunstwerk des Landes. 1724 erwarb die pommersche Adelsfamilie von Flemming das Schloss. Weil die Herrschaft bis 1925 keine große Umbauten vornahm, blieb das Schloss in seinen barocken Ursprüngen erhalten.

Dass das Gebäude nahezu in seiner Grundsubstanz unverändert blieb, konnte Lutz Scherf vom Ingenieurbüro Scherf Bolze Ludwig aus Silbitz den Gemeinderäten bestätigen. „Die Fenster sind um die 300 Jahre alt, also aus den Jahren 1704 bis 1711, das ist einzigartig“, erklärte er. Einzigartig fanden indes die Crossener Gemeinderäte auch den Preis, der für die Restaurierung der Fenster und Türen zu zahlen ist: Statt der ursprünglich veranschlagten rund 200.000 Euro für die Restauration müssen nunmehr 291.000 Euro gezahlt werden.

Scherf räumte ein, dass man sich hier in einem höherpreisigen Segment befinde. Allerdings, stellte er klar, hätten alle drei Bieter ähnlich hohe Angebote abgegeben. Er warb um Verständnis, eine erneute Ausschreibung nicht in Erwägung zu ziehen, da diese wohl kaum ein anderes Ergebnis bringen würde. Zudem käme man dann beim Bauablaufplan durcheinander. „Die Kosten sind realistisch“, sagte auch VG-Chef Martin Bierbrauer, der an der Gemeinderatssitzung teilnahm. Nach weiterer Diskussion gab der Gemeinderat seine Zustimmung zur Restaurierung der Fenster und Türen. Die müssen nun aufwändig mit den zugehörigen Rahmen ausgebaut und in einer Spezialwerkstatt aufbereitet werden. Die Fenster seien auch das entscheidende Moment gewesen, dass sich die Stiftung Deutsche Denkmalschutz an dem Projekt finanziell beteilige.

Was die Frage der zusätzlichen Kosten für die Fenster und Türen angehe, sagte Scherf, so habe man hier bereits Kontakt mit dem Freistaat Thüringen als größten Geldgeber aufgenommen. In den Gesprächen sei signalisiert worden, dass die Finanzierung wohl stehen werde, ein entsprechender zusätzlicher Fördermittelantrag sei gestellt worden.

Eines der Fenster, die erneuert werden müssen. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Im Rahmen bewegen sich die Kosten für den Aufbau der Gerüste, die bereits ab dem 15. April gestellt werden sollen. 18.000 Euro sind für den Gerüstbau veranschlagt worden, zu größeren Beeinträchtigungen soll das Gestänge bei der Durchführung von Veranstaltungen im Schloss nicht führen. „Der Saal kann genutzt werden, drei Türen werden als Zugangs- und Fluchtwege freigehalten“, ergänzte Bürgermeister Herbert Zimmermann. Er reagierte damit auf die Frage von Gemeinderatsmitglied Jörg Henke (AfD), ob das Schloss wegen der Bauarbeiten überhaupt noch für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden könnte. Was die Frage der Sicherheit angehe, so seien hier die Organisatoren von Veranstaltungen in der Pflicht, dass niemand auf den Gerüsten herumturne.

Weitere 180.000 Euro bewilligte der Crossener Gemeinderat für restauratorische Putz- und Stuckarbeiten am Schloss, vorwiegend im Innenhof. Noch in diesem Jahr sollen die langen Seiten und die Turmseite fertig saniert und das Gerüst hier wieder abgebaut werden. Grundsätzlich sei in den kommenden Monaten der Innenhof zu, der Außenhof könne ungehindert genutzt werden, erklärte Bürgermeister Zimmermann.