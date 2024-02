Crossen. Es ist scheinbar in Vergessenheit geraten, soll aber gerettet werden: das Barockschloß in Crossen im Saale-Holzland. Ein neues Werk soll dabei helfen.

Hier fällt ein schmuckvoll verzierter Flügel ins Auge, dort ein eingestaubter Rechenschieber aus Holz. Ein paar Treppenstufen erklommen, eröffnet sich einige Türen weiter der beeindruckende Festsaal mit seiner illusionistischen Raum-Ausmalung. Diese finde in ihrer vollständigen Erhaltung und Geschlossenheit im mittel- und norddeutschen Raum nicht ihresgleichen, heißt es dazu in der Chronik von Jens Thomas Franke. Das scheinbar in Vergessenheit geratene Schloss Crossen – schon aus der Ferne prägt es das Bild der Gemeinde.

Crossen im Saale-Holzland: Ein erstes Werk über das Schloss, das alles zusammenfasst

Zum ersten Mal wurden nun in dem Buch „Das Barockschloß Crossen“, von Jens Thomas Franke, herausgegeben vom Verein „Freunde und Förderer des Schlosses Crossen“, die Geschichte und Baugeschichte des Baockschlosses sowie seine Vorgängerbauten ausführlich dargestellt.

Ein Blick aus der Ferne auf das Schloss Crossen und die Gemeinde. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

„Wir möchten das Schloss bekannter machen“, sagt Jens Thomas Franke. So sollen sich neben den Menschen aus Crossen und Umgebung auch überregional an Heimat- und Kunstgeschichte Interessierte angesprochen fühlen. Diese Bekanntheit sei ein wichtiger Baustein, den es brauche, um das Schloss zu erhalten, weiß der Vereinsvorsitzende Dietrich Heiland. Dazu brauche es ein großes Konzept.

Warum 1928 nahezu die gesamte Ausstattung von Schloss Crossen verloren ging

Insgesamt hat Franke über einen Zeitraum von drei Jahren an der Schloss-Chronik gearbeitet. Es sei eine sehr mühevolle Arbeit gewesen. So habe er unter anderem verschiedene Archive besucht und viel Literatur gesichtet. „Es ist ein richtiger Prozess. Sehr schön, aber auch anstrengend.“ Auch zahlreiches Bildmaterial, teils noch unbekannt, gebe es in dem Werk zu entdecken.

Zudem sei es ihm wichtig gewesen, ein Glossar anzufügen, um bestimmte Begriffe zu erläutern, sagt Franke, der unter anderem selbst Mitglied im Verein „Freunde und Förderer des Schlosses Crossen ist“ und in Crossen eine Werkstatt für Illustration, Graphik und Buchbinder-Arbeiten führt. „Ich habe eine sehr schöne Beziehung zum Buch und auch zum Papier“, sagt er.

Geboren ist Franke in Leipzig und aufgewachsen in dem ehemaligen Dorf Eythra, welches dem Braunkohlebergbau weichen musste. Heute ist er wohnhaft in Crossen.

Welche Herausforderungen die Arbeit am Buch mit sich gebracht hätten? „Was die Bewohner des Schlosses angeht, da findet sich nicht viel“, sagt Jens Thomas Franke. Auch ein Inventarverzeichnis habe er gesucht, um zum Beispiel das Mobiliar im Schloss abbilden zu können. Nahezu die gesamte Ausstattung sei 1928 vom letzten Besitzer versteigert und somit zerstreut worden. „Das muss ein tolles Ensemble gewesen sein“, schwärmt Franke.

„Wenn Sie in so einem alten Gebäude unterwegs sind, ist man auch als Detektiv unterwegs“, sagt Franke. Es brauche etwas Fantasie, um Sachen zu entdecken.

Die Chronik über das Schloss Crossen ist in folgenden Geschäften erhältlich: Buchhandlung Bücher Eck, Eisenberg Eisenberg-Information Schloss Moritzburg Zeitz Tourist-Information Zeitz Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz Gemeindeamt Crossen Der Kräuterschuppen - Genussladen, Crossen Schmitt & Hahn Buch und Presse, Gera Bibliotheken in der Umgebung Des Weiteren ist das Buch Online im Buchhandel bestellbar

Ein besonderer Dank gehe an den ehemaligen Vereinsvorsitzenden Wolfgang Maruschky sowie Andreas Roßmann als Mitglieder des Vereins „Freunde und Förderer des Schlosses Crossen“, die die Entstehung des Buches unter anderem finanziell unterstützten. Auch die Zusammenarbeit mit der hiesigen Druckerei Sell in Caaschwitz habe sehr gut funktioniert.

Insgesamt 500 Exemplare wurden zunächst in einer ersten Auflage von der Schloss-Chronik gedruckt. Das Buch ist für 25 Euro erhältlich. Mit jedem verkauften Exemplar wird der Schlossverein unterstützt.

