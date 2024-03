Lindau. Mit welchem Programm die Musikreihe „Wochen-EIN-Klang“ in diesem Jahr nach Lindau im Saale-Holzland-Kreis lockt.

Uli Rosenkranz, Initiator der Musikreihe „Wochen-EIN-Klang“ hat ein großes Banner und das diesjährige Programm im Gepäck, das er vor der Elisabethkirche in Lindau, einem Ortsteil der Gemeinde Heideland, vorstellt. Denn zum nunmehr dritten Mal wird die Musikreihe, die überwiegend regionale Musikerinnen und Musiker in den Vordergrund stellen soll, in der Gemeinde veranstaltet. Noch hängt es nicht an Ort und Stelle, bald soll das Banner jedoch wieder die Menschen in der Region auf die zahlreichen Musikveranstaltungen, die demnächst in der Kirche stattfinden, aufmerksam machen.

Eröffnungskonzert mit Liedermacher Gerhard Schöne in Lindau

Den Auftakt macht in diesem Jahr mit dem Eröffnungskonzert im Kulturjahr 2024 am Samstag, 20. April, 17 Uhr, der Liedermacher und Kinderbuchautor Gerhard Schöne. Zu diesem ersten Konzert, das im Gegensatz zu den üblichen Kurzkonzerten von circa 20 bis 30 Minuten, circa 80 Minuten andauern wird, würden etwa 300 Besucherinnen und Besucher erwartet, lässt Rosenkranz wissen. Dank Fördermitteln sei der Eintritt für dieses Konzert ebenso frei, wie es die Gäste von den übrigen Veranstaltungen im Rahmen der „Wochen-Ein-Klang“-Musikreihe gewohnt sind.

Für den Auftritt des Liedermachers soll noch ein großes Zelt hinter der Kirche aufgebaut werden, um genügend Raum für die Gäste zu schaffen. „Es wird ein Familienkonzert, die Kinder sitzen in der ersten Reihe“, sagt Uli Rosenkranz.

Lindau im Saale-Holzland-Kreis: Veranstaltungen für Miteinander und Gespräche

Auftreten werden in diesem Sommer einige bereits aus den Vorjahren bekannte, aber auch neue Gesichter. Mit dabei sind unter anderem Tino Fuchs am 28. April, der Lieder von der Band The Beatles auf der Orgel spielt, die Chorgemeinschaft Hainspitz am 12. Mai oder Wilfried Mengs, der am 6. Oktober den Abschluss der Musikreihe bildet. Vom ersten Veranstaltungsjahr zum zweiten hätten sich die Besucherzahlen fast verdoppelt, weiß Rosenkranz. Etwa 800 Gäste seien im vergangenen Jahr insgesamt zu den Veranstaltungen gekommen. Viele regelmäßige Besucherinnen und Besucher, zum Beispiel aus Lindau und Rudelsdorf, seien dabei. Aber auch aus Eisenberg und Gera habe es bereits Gäste gegeben. „Wenn die Chöre kommen, bringen sie meistens ihre Fangemeinde mit“, sagt Rosenkranz.

Das Programm im Überblick: 20. April: Liedermacher Gerhard Schöne 28. April: Tino Fuchs mit „Orgel meets Beat“ 5. Mai: Michael Schmidt mit Gitarre und Gesang 12. Mai: Chorgemeinschaft Hainspitz 19. Mai: Mattis Appel und Adrian Penker an der Orgel 26. Mai: Heike Gröbe und Ulrike Magirius-Kuchenbuch (Andacht) 9. Juni: Jörg Weber, Orgel und Andacht 16. Juni: Christiane Kranich an der Orgel 23. Juni: Michael Schmidt mit Gitarre und Gesang 30. Juni: ensemble carmina Bad Köstritz (Chor) 7. Juli: Überraschungsgast 14. Juli: Posaunenchor Caaschwitz (Blechblasinstrumente) 21. Juli: Christiane Kranich an der Orgel 28. Juli: Posaunenchor Thiemendorf (Blechblasinstrumente) 4. August: CCC Kahla (Bandmusik) 18. August: Gospelchor Eisenberg mit Gesang 25. August: Mattis Appel und Adrian Penker (Orgel meets Schalmeien) 1. September: Musikschule Böttcher mit Instrumentalstücken 8. September: Ulrike und Lydia Magirius-Kuchenbuch 15. September: Grundschule Königshofen und Adrian Penker mit Instrumentalstücken 29. September: Mattis Appel und Adrian Penker an der Orgel 6. Oktober: Wilfried Mengs

„Es ist ein Format, um ins Gespräch zu kommen“, lässt Uli Rosenkranz zudem wissen. So werde im Anschluss an die Kurzkonzerte oft zusammengesessen und erzählt. In der Regel finden die Konzerte sonntags um 17 Uhr in der Elisabethkirche in Lindau statt. Das Programm ist jedoch auch mit anderen Ereignissen in der Region abgestimmt, um Gegenveranstaltungen zu vermeiden. So werden am 2. Juni (Pfarrgassenhauer Königshofen), am 11. August (Jubelkonfirmation Lindau) und am 22. September (Kirchenfahrt Dessau) keine Konzerte in Lindau gegeben.