Eisenberg. Von Gärtnern bis Kegeln: Was die Osterferienfreizeit für 30 Kinder und Jugendliche im Eisenberger Wasserturm bereithält.

Ein frisch angelegtes Beet fällt ins Auge. Es wird gebastelt, geskatet, Samenkugeln aus Erde werden geformt und vieles mehr. In der Mitte der ersten Woche der Osterferien ist die Ferienfreizeit im Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg bereits in vollem Gange. 30 Kinder und Jugendliche aus Eisenberg und der Umgebung nehmen in diesem Jahr teil. Die Nachfrage sei sehr groß gewesen, sagt der Leiter des Eisenberger Jugendzentrums, Detlef Poller vom Verein Bildungswerk Blitz.

Ausflug zur Kegelbahn in Eisenberg

Los ging es zu Beginn der Woche mit einem Ausflug zur Kegelbahn in Eisenberg. „Das war toll und ein schönes Event“, sagt Poller. Auch Osterbasteln und das Bemalen von Tassen mit Keramikfarbe habe bereits auf dem Programm gestanden. Am Gründonnerstag, dem letzten Tag der Ferienfreizeit werde dann eine große Osternestsuche veranstaltet, bei der auch die handbemalten Tassen nachdem diese gebrannt worden sind, gesucht werden dürfen.

Garten vom Eisenberger Wasserturm soll insektenfreundlich werden

Und was es mit den frischen Beeten im Eingangsbereich auf sich habe? „Wir wollten einen Tag, an dem man sich mit der Natur auseinandersetzt“, sagt Poller. Gemeinsam mit Jonas Börsch von der Natura 2000-Station haben die Kinder im Rahmen des „Insekta“-Artenschutz Projektes Hochbeete sowie ein Beet neben dem Eingang bepflanzt. Bei den Pflanzen handelt es sich um biozertifizierte Wildstauden, lässt Börsch wissen. Auch auf die Bedingungen am Standort wurde bei der Pflanzenwahl geachtet. Die Steine, die das Beet einfassen, wurden von der Firma Rosenkranz gespendet. Auch in Zukunft wolle man weiterhin kooperieren, sagt Jonas Börsch. So soll das Außengelände des Jugendzentrums weiter Insektenfreundlich gestaltet werden. In der Ferienfreizeit im Herbst soll so zum Beispiel eine Blühwiese mit Wildpflanzen gesät werden.

Parallel zur Pflanzaktion wurde unter anderem gemeinsam der Skaterpark neben dem Wasserturm aufgeräumt und von Müll befreit. Bei dem Programm in den Osterferien handelt es sich um eine Netzwerkferienfreizeit, das heißt es gibt Unterstützung aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel von der Mobilen Jugendarbeit oder der Schulsozialarbeit.

