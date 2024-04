Saale-Holzland-Kreis. In Gneus wird zur Saisoneröffnung des Tälerpilgerwegs eingeladen, und in Eisenberg tritt die Band „Ostart“ aus Jena auf.

Saisoneröffnung auf dem Tälerpilgerweg

Am Sonntag, 7. April, 14 Uhr, lädt die „Projektgruppe Tälerpilgerweg“ zur Saisoneröffnung des Pilgerwegs vor die Kirche in Gneus ein. In einer Andacht mit dem Tautendorfer Posaunenchor soll auf eine gemeinsame 3,5 Kilometer lange Pilgerwanderung nach Tröbnitz eingestimmt werden. Zwischendurch gibt es ein gemeinsames Volksliedersingen in der Natur. Im Tröbnitzer Pfarrhof erwartet die Besucherinnen und Besucher dann ein leckeres Kaffeetrinken mit Kuchen aus dem dortigen Lehmofen, welches der Tröbnitzer Heimatverein vorbereitet hat. Wer möchte, kann auch einen Blick in den nahegelegenen Bibelgarten werfen oder das neue, begehbare Labyrinth ausprobieren. Es wurde im letzten halben Jahr als Ruhezone im hinteren Teil des Pfarrhofs angelegt. Das Labyrinth ist ein Lebens- und Erfahrungssymbol, informiert Friedbert Reinert, der Initiator des Tälerpilgerwegs. Es gehöre zu den ältesten Zeichen der Menschheit und sage aus: „Das Leben ist kein gerader Weg. Im Leben gibt es Wendungen. Es gibt eine Mitte. Auch eine Wendung, die von der Mitte wegführt, kann ein Fortschritt sein. Geh weiter! Vertraue dem Weg! Es gibt keine Sackgassen, alles Erlebte gehört zum Leben und hat seinen Platz. Man erreicht etwas mit Geduld.“ Genau diese Symbolik passe zum Anliegen des Pilgerweges, lässt Friedbert Reinert wissen.

Zum Abschluss des Tages gibt es ein Gospelkonzert mit dem Stadtrodaer Gospelchor „Passion for Gospels“ in der Tröbnitzer Kirche. Ein Shuttlebus ermöglicht zudem die Rückfahrt nach Gneus.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Nachmittag für Mütter im Schützenhaus in Stadtroda

Ein Nachmittag für Mütter wird am Sonntag, 12. Mai, ab 15 Uhr im Schützenhaus von Stadtroda veranstaltet. Es gibt Kaffee und Kuchen, dazu Kulturprogramm mit Schlagern und Tanzmusik. Die Musikschule Fröhlich schickt ein Akkordeonensemble. Karten sind ausschließlich im Vorverkauf bei der Tourist-Information Stadtroda erhältlich.

Band „Ostart“ tritt im Eisenberger Pub „The Sherlock Holmes“ auf

Am Freitag, 5. April, 20.30 Uhr, ist es wieder so weit. Nach einem ersten Auftritt im Eisenberger Pub „The Sherlock Holmes“ im vergangenen Jahr sind sie zurück: die Jungs der Band „Ostart“. Die Musik ist vielfältig und geprägt vom Staub der Straßen, auf denen die Songs entstehen, und ihren Geschichten, die in den Songs erzählt werden. Die lyrisch von Americana, Blues und Country-Roots geprägte Musik der Band inspiriert oft zur Selbstbetrachtung, sei es über das Leben am Meer, Sonnenuntergänge, Herzschmerz oder Hoffnung. Die Band wurde 1995 in Jena-Ost gegründet und 2018 durch vielfältiges akustisches Instrumentarium von Lap Steel Guitar, Banjo, Westerngitarren, Bluesharp und Cello erweitert. Dabei trägt besonders das Cello die deutsch gesungenen, oft romantischen Texte von der Bühne in die Herzen der Zuhörer.

Los geht es um 20.30 Uhr, Altstadt 16 in Eisenberg. Der Eintritt kostet 8 Euro.

red