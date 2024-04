Saale-Holzland. Hocker-Gymnastik für Senioren und bewerben für öffentlichen Wettbewerb „Sport ist wertvoll!“. In Hermsdorf wird zur Arbeitsmesse eingeladen.

Saale-Holzland: Senioren-Aktiv-Tag in Stadtroda im Zeichen von Prävention und Information

Das Asklepios-Fachklinikum Stadtroda lädt am Donnerstag, 11. April, um 10 Uhr gemeinsam mit dem Seniorenbeirat Stadtroda zum Senioren-Aktiv-Tag in den Felsenkellersaal des Asklepios-Fachklinikums in Stadtroda ein. „Wir sind froh, dass wir diese wichtige Veranstaltung bereits zum zweiten Mal nach der Corona-Pandemie wieder durchführen können“, sagt Pflegedirektor Markus Weber.

Beate Bock, die seit vergangenem Spätsommer die Leitung des Seniorenbeirates innehat, wird die Veranstaltung gemeinsam mit Markus Weber eröffnen. Prävention und sozialrechtliche Informationen stehen diesmal im Vordergrund.

Warum es wichtig ist, sich im Alter zu bewegen, wird Dr. Udo Polzer, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Allgemeine Psychiatrie/ Psychotherapie, Gerontopsychiatrie und Suchterkrankungen, in seinem Vortrag erläutern. Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich bei Hocker-Gymnastik, angeleitet durch Mitarbeitende der Physiotherapie, etwas Bewegung zu gönnen. Über Leistungen der Pflegeversicherung informiert Ines Böhm vom DRK-Kreisverband Jena, Eisenberg, Stadtroda e.V. im Anschluss.

Kostenlose Parkplätze sind sowohl im Parkhaus als auch auf dem Klinikgelände vorhanden.

Termin: 11. April, 10 Uhr, Senioren-Aktiv-Tag im Felsenkellersaal des Asklepios Fachklinikums Stadtroda

Saale-Holzland-Kreis, Arbeitsagentur und Jobcenter laden zur Arbeitsmesse nach Hermsdorf

Der Saale-Holzland-Kreis, die Arbeitsagentur Ostthüringen und das Jobcenter SHK laden am 13. April, von 9 bis 12 Uhr zur Messe „ARBEITen im Saale-Holzland-Kreis“ in das Stadthaus in Hermsdorf ein. Arbeitgeber aus der Region, die Personal suchen, informieren über ihre aktuellen Jobangebote und Lehrstellen. Interessenten können direkt mit den Firmenvertretern ins Gespräch kommen.

42 Unternehmen und Institutionen präsentieren sich an Ständen auf der Messe. Auch für Rückkehrwillige lohnt sich ein Besuch, denn die Chancen, wieder in der Heimat einen Job zu bekommen, sind besser denn je. Zur Messe kann man sich in kurzer Zeit einen kompakten Überblick über die Beschäftigungschancen auf dem lokalen Arbeitsmarkt verschaffen. Das Landratsamt ist auf der Messe ebenfalls mit einem Stand vertreten und informiert über die Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen in der Kreisverwaltung.

Parkplätze stehen am Stadthaus in begrenzter Zahl zur Verfügung. Vor dem Stadthaus wird an diesem Tag der Rost brennen.

Termin: 13. April, 9 bis 12 Uhr, Messe „ARBEITen im Saale-Holzland-Kreis“ im Hermsdorfer Stadthaus

Saale-Holzland: Mitgliederversammlung der Kreissportjugend am 19. April in Bürgel

Zu ihrer Mitgliederversammlung lädt die Kreissportjugend ein am Freitag, 19. April, ab 17.30 Uhr in das Sportlerheim in der Oststraße 15 in Bürgel. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl des Vorstandes.

„Ich bitte alle Vereine und Kreisfachausschüsse, eine Teilnahme der Jugendverantwortlichen unbedingt abzusichern und im Verhinderungsfall einen Vertreter zu entsenden“, sagt Robert Stemmler, der Vorsitzende der Kreissportjugend.

Für eine bessere Planung wird um Rückmeldung zur Teilnahme gebeten bis zum 10. April per E-Mail an ksb-saale-holzland@mailbox.org.

Termin: 19. April, 17.30 Uhr Mitgliederversammlung der Kreissportjugend im Sportlerheim in Bürgel

Kurs für Achtsamkeit und Resilienz auf christlicher Grundlage in Stadtroda

Frühling, das Osterfest, die Wärme und das Licht der Sonne tun uns gut. Doch in uns widerspiegeln sich die Turbulenzen des Lebens und verbauen uns oft den Blick für die Schönheit und Freude. „Aus der Osterfreude leben“, so heißt der Kurs. Was trägt mich und macht mich stark? Wie schaffe ich es, die Energie des Frühlings für mich spürbar zu machen und aus der Kraft der Auferstehung zu leben? Übungen aus der Körperarbeit, Wahrnehmung und Entspannung kombiniert mit christlichen Inhalten und Texten aus der Bibel eröffnen Wege und Möglichkeiten, die im Kurs vermittelt werden.

Neben wöchentlichen Impulsabenden gibt es Übungsmaterial, um zu Hause Verschiedenes auszuprobieren und Gutes zu bewahren. Der christliche Glaube oder Kirchenzugehörigkeit sind keine Voraussetzung, wohl aber die Bereitschaft, sich für eine begrenzte Zeit auf christliche Inhalte einzulassen. Der Kurs kann nur als Ganzes gebucht werden.

Kursleiterin ist Sieglinde Reinert. Sie ist Trainerin für Achtsamkeit und Resilienz sowie Meditationsanleiterin und Gemeindepädagogin in der Täler-Hügelland-Region.

Termine: Montags 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5. jeweils 19 bis 20.30 Uhr, Ort: Gemeinderaum der evang. Kirchgemeinde, Stadtroda, Kirchweg 16, Materialkosten: 30 Euro, Anmeldung: pfarramt.stadtroda@ekmd.de oder 036428 / 62 01 7

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Sprechtag für Gründer und Unternehmer in Jena

Ein Sprechtag für Gründer und Unternehmer findet am Montag, 15. April, in Jena im Bildungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK), Zeitzer Straße 2, statt.

Von 9 bis 10.30 Uhr erhalten Gründer in einem Vortrag Basisinformationen zu den Schritten in die Selbstständigkeit, den rechtlichen Rahmenbedingungen und möglichen Finanzierungshilfen. Danach steht der Vertreter der IHK für persönliche Gespräche zur Verfügung. Häufig werden Fragen zur Finanzierung, Antragstellungen von Fördermitteln, zum Businessplan oder zur Unternehmensübernahme gestellt.

Das Angebot ist kostenfrei. Termine können bei Frank Lenz angefragt werden unter der Telefonnummer 0365 / 85 53 21 1.

Gesellschaftliche Kraft des Sports: Bewerben für den Wettbewerb „Sport ist wertvoll!“

Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) richtet anlässlich der UEFA Euro 2024 den öffentlichen Wettbewerb „Sport ist wertvoll!“ aus. Der Wettbewerb soll an 20 Orten im ländlichen Raum auf die gesellschaftliche Kraft des Sports aufmerksam machen und Akteure sichtbar machen, die durch Sport die Teilhabe von Menschen an der Gesellschaft fördern.

Teilnahmeberechtigt sind rechtsfähige Organisation im ländlichen Raum, die bereits Sportangebote umsetzen oder mit Akteuren zusammenarbeiten, welche dies tun. Für die Durchführung einer Veranstaltung, die gesellschaftspolitische Themen mit Sport kombiniert, steht ein Budget von bis zu 3500 Euro zur Verfügung. Je nach Bedarf liefert die bpb fachliche und inhaltliche Impulse, Qualifizierungen und Abstimmungen im Vorfeld. Zudem werden Akteure bei der Netzwerkbildung, zum Beispiel zwischen Sportvereinen, Jugendhilfeträgern und kommunalen Akteuren vor Ort unterstützt.

Alle Informationen und das Bewerbungsformular können unter bpb.de/sport abgerufen werden.