Saale-Holzland-Kreis. Gemeindeabend, Mitmach-Aktionen und weitere aktuelle Meldungen aus dem Landkreis.

Kirchgemeinde Hermsdorf lädt zum Gesprächsabend

Die ev.-luth. Kirchgemeinde Hermsdorf lädt ganz herzlich zu einem Gemeindeabend am Mittwoch, 10. April, 19 Uhr, in die Kirchgemeinde mit Pfarrer K. Borrmann ein.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Mitmach-Aktionen zur Eindämmung invasiver gebietsfremder Pflanzen

Auch in diesem Jahr will die Natura-2000-Station „Mittlere Saale“ unter Trägerschaft der Vereine Ländliche Kerne und Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland gemeinsam mit Freiwilligen das Zackenschötchen auf wertvollen Naturschutzflächen ausstechen und die Bestände dadurch zurückdrängen.

Im Rahmen der Projekte zum Management von invasiven Pflanzen im Saale-Holzland-Kreis und Jena wird das Zackenschötchen auf ausgewählten Standorten ausgestochen. Hierfür werden öffentliche Arbeitseinsätze veranstaltet, bei denen Unkrautstecher und Arbeitshandschuhe durch das Projekt zur Verfügung gestellt werden. Auch ausreichend Getränke sowie einen kleinen Imbiss (Obst/ Riegel) wird es vor Ort geben. Die Projektmitarbeiter/-innen hoffen auf tatkräftige Unterstützung und bitten aufgrund der Planung um eine Anmeldung vorab (s. Kontaktdaten). Festes Schuhwerk und ein geeigneter Sonnenschutz, gegebenenfalls eine Kopfbedeckung sind bei Teilnahme unerlässlich. Bei schlechten Witterungsbedingungen müssen die Arbeitseinsätze leider abgesagt werden. Aktuelle Informationen und Termine finden Interessierte unter: www.rag-sh.de/natura2000/arbeitseinsaetze-neophyten. Um Anmeldung zu den Arbeitseinsätzen wird gebeten: 0157 73680545.

Die nächsten Einsätze stehen am Freitag, 19. April, 14 bis 17 Uhr in Jena-Wöllnitz (Treffpunkt: an der Forstschranke Pennickental) und am Dienstag, 23. April, 16 bis 19 Uhr in Petersberg im Saale-Holzland-Kreis an (Treffpunkt: Wethau-Brücke zw. Petersberg und Stünzmühle)

Zum Hintergrund Als invasive Pflanzen werden Arten bezeichnet, deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht in unserer Region liegt, die jedoch mit Transport- und Reiseverkehr oder durch Aussaat beziehungsweise Pflanzung (durch den Menschen) zu uns gelangt sind und hier so günstige Bedingungen (Klimatisch, keine Fressfeinde, kaum Konkurrenz) vorfinden, dass sie sich sehr rasch etablieren und ausbreiten können. Problematisch ist das Vorkommen invasiver gebietsfremder Pflanzen, wenn sie in die hochsensiblen Bereiche der Naturschutz-und FFH-Gebiete gelangen. In Jena und im SHK ist das Zackenschötchen (Bunias orientalis) stark verbreitet und dringt in Trockenrasen mit den deutschlandweit bekannten und bedeutsamen Orchideenvorkommen vor. Fragen zu Neophyten, zum Projekt allgemein beantworten gern die Projektmitarbeiter bei der Natura 2000 – Station „Mittlere Saale“: Tel.: 036693/230952, 036693/360989

Konfirmation mit viel Musik in Hermsdorf

Am kommenden Sonntag, 14. April, werden in der Hermsdorfer St. Salvator Kirche um 10 Uhr vier Jugendliche konfirmiert. Das Thema des Gottesdienstes ist „Zeit“. In Texten, Gebeten und Liedern wird Pfarrer Stephan Elsässer an die „Zeit“ erinnern. Im Gottesdienst wird es die „Neue Liturgie“ geben, berichtet Kirchenmusiker Every Zabel. Die neuen peppigen Stücke kommen nicht nur bei der Jugend sehr gut an. Die Konfirmanden werden in einer Konfi-Band ein Stück zu Gehör bringen. Es gibt sehr schöne, ausgefallene Musik in diesem Gottesdienst zu hören, so zum Beispiel „Schlagzeug & Orgel“, lässt Kantor Zabel wissen. „Mein Orgelschüler Till Winkler aus Bad Klosterlausnitz spielt Schlagzeug und hat gleich zugesagt, mich an dem Tag zu begleiten. Das Duo „The Dominics“ singt Gospel und neue geistliche Lieder. Ein weiteres Highlight werden zwei Stücke für Flöte und Orgel von Michael Schütz sein, einem Komponisten aus Berlin, der sich der neuen Kirchenmusik widmet. Der Kirchenbus fährt zu 9.40 Uhr die beiden Haltestellen „Am Grünstädter Platz“ und „An den Waben“ an.

Neue Trikos für Tischtennisverein

Im letzten Heimspiel der ersten Mannschaft des TSV Stadtroda wartete eine Überraschung auf alle aktiven Tischtennis-Spieler des TSV. Martina Koch, die Inhaberin der Stauffenberg-Apotheke aus Jena, überreichte den Spielern neue Trainingsanzüge für die kommende Saison. So kann „die TT-Möhre“ in der nächsten Spielzeit nicht nur mit einheitlichen Trikots sondern auch mit einheitlichen Trainingsanzügen auf Punktejagd gehen. Nach dieser gelungenen post-österlichen Überraschung stand das Spiel gegen Post SV Zeulenroda auf dem Programm. Nach vielen Verlegungen fand sich nur eine Rumpfmannschaft vor einer Kulisse von 53 Zuschauern ein. Entsprechend deutlich mit 8:1 war die Begegnung schnell entschieden. Mit diesen beiden Punkten ist der TSV Stadtroda nun nicht mehr einzuholen und die Mannschaft konnte die Meisterschaft mit allen Fans der TT-Möhre feiern.

Gedenken an Todesmarsch

Am 11. April 1945 wurden Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald auf einem Todesmarsch durch Eisenberg getrieben. Zur Erinnerung an dieses Verbrechen plant der Kreisverband Die Linke am Donnerstag, 11. April 2024, 10 Uhr, im Eisenberger Friedenspark eine öffentliche Feierstunde, zu der die Bürger der Stadt sowie die Eisenberger Schulen einladen sind. Das öffentliche Gedenken soll an die Ereignisse von 1945 erinnern und ins Bewusstsein rufen, dass der Weg von einer Demokratie in eine menschenverachtende Diktatur ein kurzer ist.