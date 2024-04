Saale-Holzland-Kreis. In Hermsdorf tagt der Stadtrat, in Crossen wird der Bartanz veranstaltet und in Bad Klosterlausnitz wird eine neue Ausstellung eröffnet.

Einladung zur Stadtratssitzung in Hermsdorf

Zur Stadtratssitzung in Hermsdorf wird eingeladen am Montag, 15. April, um 18 Uhr in den Saal des Hermsdorfer Rathauses in der Eisenberger Straße 56. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Abwägungsbeschluss zur Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung zum 2. Entwurf des gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Stadt Hermsdorf und der Gemeinde Bad Klosterlausnitz. Thema sind auch die diesjährigen Eintrittspreise ins Hermsdorfer Freibad.

Neue Ausstellung in der Moritz-Klinik in Bad Klosterlausnitz

„Anderes Leben“ ist der Titel der Ausstellung, die am Montag, 15. April, 17.15 Uhr in der Galerie der Moritz-Klinik in Bad Klosterlausnitz eröffnet wird. Zu sehen sind bis zum 4. Juli Zeichnungen und Linografien von Sibylle Reichel aus Mötzelbach, einem Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Die Begrüßung zur Vernissage übernimmt Cordula Leidner, musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Hermsdorfer Instrumentalkreis unter der Leitung von Annelies Merker.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Jugendbüro wird im Jugendhaus Hermsdorf eröffnet

„Nach Jahren des Wünschens, Monaten des Planens und Wochen der Vorbereitung, können wir am 12. April einen ganz besonderen Raum eröffnen. Wir schaffen ein Jugendbüro für engagierte junge Menschen und ein Zentrum für Beteiligung im Saale-Holzland-Kreis“, kündigt der Jugendbeirat an. Am Freitag, 12. April, 16 bis 18 Uhr, wird herzlich zur offiziellen Einweihung des Büros im Jugendhaus Hermsdorf in der Naumburger Straße 32 eingeladen. Im Anschluss, ab circa 18.30 Uhr, wird mit vielen Freundinnen und Freunden und Musik gefeiert. Alle sind eingeladen.

Livemusik mit „Contrust“ beim Bartanz in Crossen

Die Band „Contrust“ spielt am Samstag, 13. April, zum 4. Mal beim Bartanz im Klubhaus in Crossen. Los geht es ab 19.30 Uhr. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Veranstaltung im großen Saal veranstaltet. „Der Bartanz-Flair soll aber erhalten bleiben. Lasst euch überraschen“, versprechen die vier Band-Mitglieder. Seit 2014 sorgen die Musiker von „Contrust“ mit Gesang, Akustikgitarre, Keyboard, Bassgitarre, und Akustikschlagzeug für eine gelungene und kontrastreiche Mischung aus tanzbaren Songs der Rock- und Popkultur von gestern und heute. „Trotz der Verlegung der Veranstaltung auf den Saal waren die Karten bereits am vergangenen Montag restlos ausverkauft“, heißt es seitens Band. Tickets gibt es noch für 15 Euro an der Abendkasse.