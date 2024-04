Saale-Holzland-Kreis. Die Kreisvolkshochschule bietet Kurse in Spanisch und Italienisch an, die Freiwillige Feuerwehr Ruttersdorf-Lotschen erhält eine Spende und weitere Nachrichten.

Quiz-Abend im Pub The Sherlock Holmes in Eisenberg

Im Eisenberger Pub The Sherlock Holmes ist wieder geballtes Wissen gefragt. „Unser hauseigener Quizmaster lädt am Freitag, 12. April, ab 21 Uhr zum zweiten Pub-Quiz ein. Gespielt werden wieder fünf Runden mit je fünf Fragen“, informiert Pub-Inhaber Michael Ulbrich. Neben einer Menge Spaß in geselliger Runde erwarten die Teilnehmer auch Preise. Die jeweiligen drei Siegerteams erhalten Gutscheine fürs Pub in Höhe von 10 bis 30 Euro.

Gemeinderat Heideland tagt im Sportlerheim Königshofen

Am Montag, 22. April, 19 Uhr, wird im Sportlerheim Königshofen zur nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates eingeladen. Beraten und gegebenenfalls beschlossen werden sollen laut Tagesordnung unter anderem die Themen „Kauf eines Toyota Hilux“ sowie „Potentialflächen für Photovoltaik Freiflächenanlagen“.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Konzert in Bad Klosterlausnitz

Es wird herzlich eingeladen zum Chorkonzert des Kammerchores „vocAlumni“ gemeinsam mit dem „collegium rutheneum“ und der „capella bux“ unter der Leitung von Christian Frank. Zu hören sind „Membra Jesu Nostri“ von Dieterich Buxtehude und Werke von Heinrich Schütz und James MacMillan am Sonntag, 14. April, 15 Uhr, in der Salvatorkirche Gera und um 19 Uhr in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz.

LED-Beleuchtungssystem für die Feuerwehr Ruttersdorf-Lotschen

Kürzlich gab es einen wichtigen Termin für die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr in Ruttersdorf-Lotschen. Der Bürgermeister Volker Baumann, der stellvertretende Ortsbrandmeister Sebastian Montwill sowie mehrere Kameraden der 19 Männer und Frauen umfassenden aktiven Truppe konnten sich über ein besonderes Präsent der SV SparkassenVersicherung freuen. Heide Schürer, die Leiterin der Generalagentur in Eisenberg, überreichte als Förderung der freiwilligen Feuerwehr eine Wärmebildkamera sowie ein mobiles akkubetriebenes Beleuchtungsset. Der Gesamtwert der Ausrüstungsgegenstände beträgt circa 2500 Euro.

Wie Bürgermeister Volker Baumann informiert, ergänzt die Spende die bereits in den vergangenen zwei Jahren durch die Gemeinde angeschafften Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr Ruttersdorf-Lotschen, wie zum Beispiel neue Einsatz- und Dienstbekleidung, eine neue Tragkraftspritze oder auch neues Schlauchmaterial. Besonders in Anbetracht der beabsichtigten Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges sei die durch die SV SparkassenVersicherung gesponsorte Ausrüstung sinnvoll, da diese eine nicht unwesentliche Aufwertung der zukünftigen Fahrzeugausrüstung darstelle.

Heide Schürer erläuterte hierzu: „Die Aufgaben der Feuerwehren werden immer vielseitiger und anspruchsvoller. Daher haben sich die SV SparkassenVersicherung und die SV Kommunal entschlossen, die Feuerwehren mit einem weiteren, hochwertigen Ausrüstungsgegenstand zu unterstützen: Einem tragbaren LED-Beleuchtungssystem des Herstellers Rosenbauer, welches mit Akku betrieben wird“. Die multifunktionalen LED-Beleuchtungssysteme kommen immer dann zum Einsatz, wenn es mit der Lichtversorgung schwierig wird. Bei Einsätzen, bei denen die Stromversorgung eine Herausforderung ist (zum Beispiel bei Hochwasser) und in unwegsamem Gelände schaffen diese akkubetriebenen, leistungsstarken Geräte Abhilfe. Einsatzstellen können mit den LED-Handscheinwerfern ohne zusätzliche Stromquellen optimal ausgeleuchtet werden.

Die SV SparkassenVersicherung plant, bis 2026 über 800 versicherte Kommunen mit einem kostenlosen LED-Beleuchtungssystem auszustatten – sie investiert damit erneut fast eine Million Euro in diese Maßnahme der Feuerwehrförderung.

Italienisch in Kahla sowie Englisch für Anfänger und Spanisch für die Reise in Hermsdorf

Ab Freitag, 19. April, bietet die Kreisvolkshochschule in Kahla zwei Italienischkurse an in verschiedenen Niveaustufen: 15.30 Uhr sowie 17.10 Uhr, insgesamt 8 Termine, jeweils freitags. Teilnehmer sollten bereits über einfache Grundkenntnisse verfügen.

In Hermsdorf starten folgende Sprachkurse: Ein Englischkurs für Anfänger am Montag, 15. April, 17 bis 18.30 Uhr, mit insgesamt zehn Veranstaltungen, jeweils montags. Für Interessenten, die eine Reise in ein spanischsprachiges Land planen, ist ein Kurs ab Mittwoch, 8. Mai, 17 bis 18.30 Uhr, zu empfehlen: Die insgesamt sieben Termine finden jeweils mittwochs statt. Die Dozentin vermittelt nicht nur wichtige Begriffe und Sätze, sondern bringt auch ein Stück der spanischen und lateinamerikanischen Kultur näher.

Für beide Kurse sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Beratung und Anmeldung bei Angelika Wieschke, Tel. 036601 554724-12 oder im Internet unter www.vhs-saale-holzland-kreis.de oder in den Geschäftsstellen der VHS: Hermsdorf, Schulstraße 30 sowie Eisenberg, Mozartstraße 1.