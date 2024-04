Saale-Holzland. Von Badminton bis Tischtennis: Für ihre sehr guten und guten sportlichen Leistungen im vergangenen Jahr sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgezeichnet worden.

Die Stadt Hermsdorf ehrte am Donnerstag Sportler und Nachwuchssportler mit den besten Leistungen aus dem vergangenen Jahr im Bowlingtreff in Bad Klosterlausnitz. Alle Sportler haben sich mit einem Vorstellungsvideo präsentiert, der Musiker Cat Henschelmann begleitete die Veranstaltung musikalisch. Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann gratulierte allen anwesenden Sportlern und überreichte die jeweiligen Urkunden.

Badminton

Lilli Stempler (Jahrgang 2008) von der Abteilung Badminton des SV Hermsdorf ist als Nachwuchssportlerin ausgezeichnet worden. Unter anderem ist sie im November 2023 in Saarbrücken Südwestdeutsche Meisterin im Mädchendoppel U17 geworden sowie Siegerin der überregionalen B-Rangliste im Mädcheneinzel U17 und Siegerin im Mädchendoppel U19 in Hofheim im Taunus. Zahlreiche weitere Erfolge konnte sie erspielen.

Fußball

Die B-Junioren-Fußballer des SV Hermsdorf sind ebenfalls als Nachwuchsmannschaft ausgezeichnet worden. In der Saison 2022/23 belegten sie den 1. Platz in der Kreisliga und wurden Meister mit einem Torverhältnis von 52:7 Toren. Dabei konnte die Mannschaft um das Trainergespann Pascal Sachs und Frank Halata den Platz nach jedem Spiel als Sieger verlassen und stellte mit Franz Milker auch den Torschützenkönig. Er traf in der Saison 22-mal ins gegnerische Netz, was absoluter Höchstwert war. Auch Platz 2 der Torjäger ging mit Fritz Stierand nach Hermsdorf.

Handball

Die B-Mädchen der Abteilung Handball des SV Hermsdorf sind 2023 Thüringer Landesmeister geworden. Mit ihren Trainern Lenni Uhle und Ingrid Schieferdecker sind sie ungeschlagen mit 20:0 Punkten und 174:73 Toren durch die Meisterschaft gegangen. Für diese Leistung sind auch sie am Donnerstag geehrt worden.

Kegeln

Als Stammspieler der 1. Männermannschaft der Abteilung Kegeln des SV Hermsdorf und für die jahrelange Pflege der Kegelbahn ist Holger Sieler gedankt worden und ist er einer der Sportler des Jahres 2023.

Leichtathletik

Lenja Bachmann (10) und Taylor Quitz (17) vom SV Hermsdorf, Abteilung Leichtathletik sind von der Stadt Hermsdorf als beste Nachwuchssportler des Jahres 2023 ausgezeichnet worden.

Lenja Bachmann, Abteilung Leichtathletik des SV Hermsdorf, ist als Nachwuchssportlerin 2023 ausgezeichnet worden. Die Urkunde überreichte Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann. © OTZ | Stadt Hermsdorf

Lenja Bachmann habe sich im Laufe des Jahres in Ihren Leistungen gesteigert und habe durch fleißiges Training und durch die Teilnahme an zahlreichen Wettkämpfen immer mehr Erfolge feiern können. In ihrer Altersklasse gehöre sie zu den besten Athletinnen Thüringens, lautete die Begründung für ihre Auszeichnung.

Taylor Quitz habe nicht nur eine vorbildliche Trainingseinstellung, sondern sei als jüngster Lizenz-Trainer im Verein eine feste Stütze für den Trainingsbetrieb der Hermsdorfer Nachwuchsathleten. Leider habe er sich 2023 im entscheidenden 400-Meter-Hürdenlauf verletzt, bei dem er die Norm zur Deutschen Meisterschaft erreichen wollte.

Motorsport

Als Nachwuchssportler des ADAC-Motorsportclubs „Holzland Hermsdorfer Kreuz“ sind für das Jahr 2023 die Brüder Janick und Silas Schünzel aus Bad Klosterlausnitz, Jonas Wagner aus Hermsdorf sowie Max Dudzinski aus Bad Klosterlausnitz von der Stadt Hermsdorf für ihre Leistungen ausgezeichnet worden.

Janick Schünzel nahm 2023 an zehn Läufen zur ADAC-Hessen-Thüringen-Meisterschaft teil und startete in der Altersklasse 4 der 13- und 14-Jährigen. Beim 1. Hermsdorfer Elektro-Kart-Slalom holte er sich den Sieg. Beim beispielsweise 51. und 52. Hermsdorfer Kart-Slalom belegte er jeweils den 3. Platz. Durch seine Leistung hat sich Janick Schünzel für die Endläufe des ADAC-Hessen-Thüringen qualifiziert. Dort erkämpfte er sich in einem Startfeld von 21 Fahrern den 10. Platz.

Silas Schünzel nahm ebenfalls an zehn Läufen zur ADAC-Hessen-Thüringen-Meisterschaft teil. Er startete in der Altersklasse 1 für die 6- bis 8-Jährigen. Er belegte bei verschiedenen Läufen verschiedene Plätze von Rang 2 bis Rang 9 und schaffte es am Ende auf einen 4. Platz in Thüringen. Er qualifizierte sich für die Endläufe des ADAC-Hessen-Thüringen und schaffte es in einem Startfeld von 23 Fahrern auf Platz 10.

Jonas Wagner hat 2023 seine erste vollständige Saison absolviert und fuhr in Klasse 2 (Alter 9 bis 10 Jahre). Er nahm an neun Läufen zur ADAC-Hessen-Thüringen-Meisterschaft teil. Beim 1. Hermsdorfer Elektro-Kart-Slalom holte er sich gleich den ersten Sieg seiner Karriere. Für Jonas Wagner ergab sich ein 5. Platz in der Gesamtabrechnung in Thüringen.

Max Dudzinski hat 2023 trotz Abiturstress aktiv am Trainings- und Wettkampfgeschehen teilgenommen. Für ihn ergab sich in der Endabrechnung in Thüringen ein 7. Platz in einem Startfeld von zwölf Fahrern. Er habe sich auch zu einem guten Nachwuchstrainer entwickelt und er sei einer der aktivsten Helfer aus der Jugendgruppe.

Cat Henschelmann begleitete die Veranstaltung im Bowlingtreff in Bad Klosterlausnitz musikalisch. © OTZ | Stadt Hermsdorf

Tischtennis

Nina Hohmann und Oliver Jakobi sind ebenfalls als Nachwuchssportler des Jahres 2023 bedacht worden, und zwar in der Abteilung Tischtennis des SV Hermsdorf.

Nina Hohmann hat sich bei der Landesvorrangliste in der Altersklasse U11 der Mädchen einen Platz auf dem Podest erkämpft, der sie zur Teilnahme an der Landesrangliste berechtigte. Hier belegte sie einen 5. Platz.

Oliver Jakobi (Jahrgang 2011) hat durch großen Einsatz im Training bereits einige Einsätze in den Erwachsenenmannschaften erhalten. Über viele Erfolge konnte auch er sich 2023 freuen, so zum Beispiel über den 1. Platz der Thüringer Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse U15 der Jungen.

Fußballmannschaft Gymnasium Hermsdorf

Beim DFB Schul-Cup der Mädchen in der Landessportschule Bad Blankenburg am 18. und 19. September 2023 belegte die Fußballmannschaft des Hermsdorfer Gymnasiums mit Trainer Jörg Müller den 2. Platz.

Handballmannschaft Gymnasium Hermsdorf

Als Nachwuchsmannschaft 2023 geehrt wurde die Handballmannschaft des Hermsdorfer Gymnasiums mit den Spielerinnen Mia Schönfeld, Emilia Hesse, Lana Rudolph, Magdalena Schiller, Lina Gaßner, Kira Unbehaun, Mia Müller, Joan Janta, Liv Krüger und Naina Multani. Nach dem erfolgreichen Landesfinale und somit der Qualifikation fürs Bundesfinale in Berlin bei Jugend trainiert für Olympia fuhren die Schülerinnen Anfang Mai 2023 mit Trainerin und Sportlehrerin in die Bundeshauptstadt. Zwar wurden alle Spiele verloren, die Mädchen zeigten aber Kampfgeist und Einsatz und gaben alles.

Sonderkategorie Skat

Drei Mitglieder des Skatclubs „Hermsdorfer Kreuz“ sind von der Stadt Hermsdorf als „Sportler des Jahres“ 2023 ausgezeichnet worden: Roland Roßner, Andrea Fiedler und Jens Plötner.

Jens Plötner (rechts) und Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann. Plötner wurde am 24. September 2023 Sieger des Thüringenpokals im Skat. © OTZ | Stadt Hermsdorf

Roland Roßner wurde Sieger in der Seniorenkategorie der Thüringer Einzelmeisterschaft 2023 und qualifizierte sich damit für die Deutsche Einzelmeisterschaft in Magdeburg. In der Finalrunde in Magdeburg belegte er den 36. Platz von etwa 100 teilnehmenden Senioren.

Andrea Fiedler erkämpfte sich ebenfalls Platz 1 zur Thüringer Einzelmeisterschaft in Kahla – und das bereits zum dritten Mal seit ihrer Vereinszugehörigkeit. Die Finalrunde Anfang Juli in Magdeburg beendete sie mit Platz 28 von 60 Teilnehmerinnen.

Jens Plötner wurde am 24. September 2023 Sieger des Thüringenpokals. Das Skatturnier, das unter der Schirmherrschaft des Thüringer Ministerpräsidenten steht, ist offen für alle Skatspieler. Unter 129 Teilnehmern aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Bayern ging er als Sieger hervor. Zudem gewann Jens Plötner die Meisterschaft des Skatclubs „Hermsdorfer Kreuz“ 2023. red/flam