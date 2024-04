Zinna/Schöngleina. Zur Frühjahrswanderung wurde die Jubiläumsbroschüre des Saale-Holzland-Kreises vorgestellt.

Mit insgesamt 226 Teilnehmenden sei die Wandergruppe so groß wie nie zuvor gewesen, verkündet Landratsamt-Pressesprecherin Claudia Bioly, als die Wandersleute nach erfolgreich zurückgelegter Wegstrecke auf dem Obstgut Triebe in Zinna einkehren. „Es war ein schöner Abschluss“, sagt sie in der Frühlingssonne über die letzte Wanderung mit Andreas Heller (CDU) als Landrat. Als dieser, ausgerüstet mit Hut und Wanderstock, kurz nach der Ankunft auf dem Obstgut die Jubiläumsbroschüre „30 Jahre Saale-Holzland-Kreis – 30 Wanderungen durch die Region“ vorstellt, kommt es kurzzeitig zum Gedränge, weil unzählige Hände darum bemüht sind, ein Exemplar zu ergattern.

Die Frühjahrswanderung führte die Gruppe in diesem Jahr nach Schöngleina, Lucka und Thalbürgel. Besonderer Dank für die Unterstützung gehe unter anderem an den Förderverein Museum Zinsspeicher Thalbürgel sowie an die Stiftung Klosterkirche Thalbürgel.

Landrat des Saale-Holzland-Kreises: „Ich war überall gerne, es gibt überall etwas Besonderes“

Ein Teil der Wandergrupe nahe dem Schöngleinaer Flugplatz. © Claudia Bioly / Landratsamt | Claudia Bioly / Landratsamt

Welche Wanderung die persönliche Lieblingsstrecke von Andreas Heller sei? „Ich war überall gerne, es gibt überall etwas Besonderes“, sagt der Landrat. Mitgenommen habe er von den zahlreichen Touren im Saale-Holzland-Kreis vor allem viele Gespräche. Und auch in Zukunft wolle er dem Wandern nicht den Rücken kehren. Zudem sei er gerne mit dem Fahrrad unterwegs, schließlich gebe es noch viele Ecken zu besuchen und zu erkunden.

Auch viele Wandersleute sind nicht das erste Mal dabei, sondern regelmäßige Begleiter der Landratswanderungen. So zum Beispiel Annelie Rexroth aus Hermsdorf. Fast keine Wanderung hat sie verpasst. „Es ist schön, die Heimat kennenzulernen und immer gut vorbereitet und auch gut organisiert“, berichtet die Hermsdorferin. Wo es ihr bislang am besten gefallen habe? „Ich mag alles gerne und war auch bei schlechtem Wetter immer dabei“, sagt Annelie Rexroth und erinnert an nasses Wetter auf den Wanderungen nahe Serba und Rauschwitz.

Nächster Höhepunkt:„Schlossfest zum 30.“ Die Broschüre wurde zur Frühjahrswanderung vorgestellt und als Geschenk an die treuen Wanderfreunde ausgereicht. Weitere Exemplare werden zum nächsten Höhepunkt im Jubiläumsjahr, dem „Schlossfest zum 30.“ am 8. Juni am Schloss Christiansburg in Eisenberg erhältlich sein. Zu dem bunten Treiben auf dem Schlosshof, das im Rahmen des Eisenberger Mohrenfests (7. bis 9. Juni) in der Kreisstadt stattfindet, wird bereits jetzt eingeladen.

Die Jubiläumsbroschüre, die im Rahmen der Frühjahrswanderung präsentiert wurde, vereint 30 Wanderungen durch einzelne Regionen des Saale-Holzland-Kreises in Text und Bild – Wanderungen, zu denen Landrat Andreas Heller von 2007 bis 2023 eingeladen hatte.

Saale-Holzland-Kreis: Bilder von damals und heute

Die Texte beschreiben jeweils Routenverlauf, gefolgt von kurzen Berichten und Notizen von den tatsächlichen Wanderungen aus den Jahren seit 2007. Zu jeder Tour gibt es Bilder von damals und heute. Da von den frühen Routen wenig Material vorhanden war, wurden diese „nachgewandert“ und neu beschrieben. Ab dem Jahr 2012 beruhen Texte und Fotos zum größten Teil auf den einstigen Landratswanderungen. „Etliche der Bilder sind inzwischen Zeitzeugen, einige auch Erinnerung an Menschen, die nicht mehr bei uns sind“, heißt es seitens Landratsamt, dem Herausgeber der Broschüre. Der Druck wurde von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland finanziert.

„Der Saale-Holzland-Kreis, 1994 gegründet aus den ehemaligen Landkreisen Eisenberg, Jena und Stadtroda, ist eine landschaftliche schöne Gegend mit romantischen Tälern und Wäldern, Flüssen, Hügel- und Heidelandschaften“, schreibt Landrat Heller in seinem Vorwort zur Broschüre. „Wer den Landkreis erleben und erkunden möchte, auch abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten und großen Orte, dem sei vor allem das Wandern empfohlen.“ Andreas Heller wandert selbst gern, und als er 2006 zum Landrat gewählt wurde, hatte er die Idee, „seinen“ Landkreis zu Fuß zu erkunden – am liebsten in Gemeinschaft. Im Frühjahr 2007 lud er so zur ersten Landratswanderung ein.