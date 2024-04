Saale-Holzland-Kreis. Aktuelle Meldungen aus der Region kurz und knapp zusammengefasst.

2. Runde der Hermsdorfer Stadtmeisterschaft im Skat

Am Freitag, 19. April, findet im Bergstüb‘l in Hermsdorf die zweite von insgesamt fünf Runden der Stadtmeisterschaft statt. Neben der Tageswertung kommen die sechs besten Serien von insgesamt zehn in die Gesamtwertung. Die Stadtmeisterschafft beginnt um 18.30 Uhr. Gespielt werden zwei Serien à 48 Spiele.

Neue Ledersofas für das Pestalozzi Gymnasium

Das Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium in Stadtroda hat sich neu eingerichtet. Die alten Holzbänke im Schulhaus haben ausgedient und wurden durch neue, bequemere Sitzmöglichkeiten ersetzt. Die Schüler haben gemeinsam mit dem Vorstandvorsitzenden Uwe Dieban die neuen Sitzmöglichkeiten für alle drei Flure im Haupthaus ausgepackt. Diese Anschaffung war keine leichte Aufgabe, da strenge Brandschutzregeln gelten. Die Farbauswahl für die neuen Sitzpolster wurde von Schülern der 9. Klassenstufe getroffen und entsprechend den Flurfarben angepasst. Auf jeder Etage stehen nun je zwei rote, blaue und grüne Sitzpolster mit abwischbarem Lederbezug zur Verfügung. Der Förderkreis der Schule ermöglichte bereits viele Wünsche der Schüler. Die nächste geplante Anschaffung für die Schule sind Outdoorkombinationen von Tischen und Sitzbänken für den Schulhof.

Gesprächsrunde mit Bürgermeisterkandidaten

Der Gewerbeverein Stadtroda veranstaltet im Vorfeld der diesjährigen Bürgermeisterwahlen in Stadtroda eine gemeinsame Gesprächsrunde mit den Bürgermeisterkandidaten. Aus Sicht des Gewerbevereins Stadtroda braucht es in der Gesellschaft eine inhaltliche Debatte über wichtige Zukunftsthemen, um zu den besten Ideen und Lösungen für die Stadt und die Wirtschaftsregion Stadtroda zu kommen. Dazu möchte der Gewerbeverein Stadtroda als Veranstalter dieser gemeinsamen Gesprächsrunde einen Beitrag leisten. Die gemeinsame Gesprächsrunde mit den Bürgermeisterkandidaten findet am Montag, 22. April, um 18.30 Uhr im Barnys, Goetheweg 18A in Stadtroda, statt. Eingeladen und zugesagt haben die bisher öffentlich bekannten Kandidaten Andreas Klaus, Daniela Hansmann und Klaus Hempel. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung per Mail an info@stadtroda-gewerbe.de gebeten.

Reisevortrag aus Nepal

Extrem-Wanderer Danny Radzuweit wird über seine neueste Fernwanderungen berichten und auch von seiner Wanderung zum Basislager Everest Basecamp, des höchsten Bergs der Welt. Dieses Mal war er ohne Guide unterwegs und hat das Gepäck selbst getragen. Er berichtet von Übernachtungen in Teehäusern der Einheimischen. Statt große Distanzen zu laufen, ging es eher darum, sich zu akklimatisieren und nicht an der Höhe zu scheitern. Die größten Probleme waren die dünne Luft, die Kälte, die Reaktionen des Körpers auf permamentes Frieren und zu wenig Sauerstoff und das unberechenbare Wetter. Wer den Erzählungen des Extrem-Wanderers lauschen möchte, der soll am Freitag, 19. April, nach Gröben kommen. Die Veranstaltung findet im Saal statt. Einlass ist bereits um 18 Uhr, der Vortrag selbst beginnt um 20 Uhr.

Kabarett im Kurmittelhaus

Das Kabarett-Duo „Gründlich gemütlich“ tritt in Bad Klosterlausnitz im Kurmittelhaus auf. Sie versprechen einen wilden Heimatabend. Der Kartenverkauf erfolgt über die Touristinformation im Kurmittelhaus. Die Vorstellung ist am Donnerstag, 2. Mai, um 19.30 Uhr im Foyer des Kurmittelhauses Bad Klosterlausnitz. Einlass ist um 19 Uhr und der Eintritt kostet 15 Euro.

Konzert in Kirche in St. Gangloff

Der Instrumentalkreis und der Singkreis Hermsdorf laden am Sonntag, 21. April, 16 Uhr, herzlich zum Konzert in die Evangelische Kirche St. Gangloff ein. Präsentiert werden unter der Leitung von Sybille Herold-Stäps und Dietrich Modersohn unter dem Motto „Freuet euch der schönen Erde“ Werke für Chor, Orgel und Instrumente. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Sanierung der Kirche, die im kommenden Jahr geplant ist, zugute.

Vernissage in Serba

Am Samstag, 20. April, 16 Uhr, präsentieren fünf Hainspitzer Maler ihre Werke in der Dorfkirche St. Michael in Serba und laden herzlich zur Vernissage ein. Ausgestellt werden Werke von Günther Häfner, Christa Blachnik, Hans-J. Hartmann, Ute Tobisch und Juliane Rödiger. Vom 21. April bis 12. Mai kann die Ausstellung an jedem Wochenende besichtigt werden. Des Weiteren ist ein Besuch am 1. Mai sowie am 9. Mai jeweils von 13 bis 16 Uhr möglich. Alle sind herzlich eingeladen, der Vernissage am Samstagnachmittag beizuwohnen und die Ausstellung in der Kirche zu besichtigen.

Theaterstück im Klubhaus in Crossen

Die Theaterwerkstatt Elsterkiesel lädt herzlich zu der Krimikomödie „Mordlust in der Schlossresidenz“ ein. Die Aufführungen werden am Mittwoch, 24. April, 17 Uhr und am Freitag, 26. April, 19 Uhr im Raum Nickelsdorf im Klubhaus in Crossen präsentiert. Es ist ein lustiges Stück, das sich um große Erwartungen, Reichtum, Mord dreht und viele Schreckmomente zu bieten hat. Es wird um eine Reservierung vorab gebeten, telefonisch unter 01736426551 oder per E-Mail unter info@klubhaus-crossen.de.