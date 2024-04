Saale-Holzland. Was ein Verwaltungsaustausch bringt. Und: Warum eine Erfurterin in Hermsdorf begrüßt wurde.

Dass Verwaltungsaustausch keine leere Floskel ist, beweisen derzeit die Stadt Hermsdorf und der Saale-Holzland-Kreis. So absolviert Angelina Arnold als Auszubildende des Landratsamtes einen Teil ihrer praktischen Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv) in der Stadtbibliothek Hermsdorf. Damit erhält Angelina Arnold einen Einblick in die Arbeit der Bibliothek und lernt Fachbereiche kennen, die im Landratsamt nicht ausgebildet werden können. Gleichzeitig profitiert auch die Bibliothek im Rahmen des Verwaltungsaustausches von der zusätzlichen Arbeitskraft.

Im Saale-Holzland greifen sich Verwaltungen gegenseitig unter die Arme

„Damit nutzen wir Potenziale beider Verwaltungen und greifen uns gegenseitig unter die Arme“, sagt Landrat Andreas Heller. Auch Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann sieht hier ein gutes Beispiel für Zusammenarbeit in der kommunalen Familie: „Wir profitieren beide davon und es lohnt sich, auf die Erfolge einer solchen Kooperation hinzuweisen.“

Während des gemeinsamen Termins konnte die Stadt zudem eine weitere gute Nachricht verkünden. So unterschrieb Lilly-Marleen Heeg ihren Ausbildungsvertrag in der Stadtbibliothek Hermsdorf. Die junge Frau zieht es aus der Landhauptstadt Erfurt in den Saale-Holzland-Kreis. „Wir freuen uns mit Frau Heeg eine engagierte Auszubildende für den Beruf der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste gefunden zu haben und begrüßen sie herzlich in Hermsdorf“, sagt Benny Hofmann, der auch Schülern aus Hermsdorf und Umgebung den Beruf schmackhaft machen möchte. So hätten sich zum diesjährigen Ausbildungsstart am 1. Juli ausschließlich Personen aus dem weiteren Umfeld auf die Ausbildung beworben.