Bürgel. Wettkämpfe, Festumzug und Lampionfest: Im Jubiläumsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Bürgel sind viele Veranstaltungen geplant

Mit 23 Mitgliedern ist die Freiwillige Feuerwehr in Bürgel am 17. September 1874 gegründet worden, erinnern Stadtbrandmeister Daniel Standt und Feuerwehrvereinschef Hartmut Voigt. In diesem Jahr feiert die Stützpunktfeuerwehr nun ihr 150-jähriges Bestehen mit einer Reihe von Veranstaltungen.

Geländespiel der Kreisjugendfeuerwehr in Bürgel

Los geht es am Samstag, 20. April, mit dem Geländespiel der Kreisjugendfeuerwehr. Ab circa 9 Uhr beginnt die Aktion. Die Antretenden laufen eine Strecke mit verschiedenen Stationen ab, an denen Aufgaben bewältigt werden müssen. Gegen 14 Uhr findet die Siegerehrung auf dem Feuerwehrgelände statt. Jedes Jahr wird das Geländespiel der Kreisjugendwehr an einem anderen Standort veranstaltet, aufgrund des Jubiläums wird die Veranstaltung dieses Mal in Bürgel ausgerichtet.

Ahorncup in den BIG-Dörfern Beulbar, Ilmsdorf, Gerega

In den sogenannten BIG-Dörfern befindet sich die einzige Außenwache, die Wache 2. In Ilmsdorf wird am 4. Mai zum Ahorncup eingeladen. Verschiedene Teams treten im Löschangriff Nass gegeneinander an.

150 Jahre werden mit Festumzug und Technikschau gefeiert

Des Weiteren wird am 30. August eine Festveranstaltung nur für geladene Gäste ausgerichtet. Am Tag darauf, am 31. August, wird dann mit der Öffentlichkeit groß mit Festumzug und Technikschau gefeiert. Der große Festumzug durch die Töpferstadt beginnt voraussichtlich um 13 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Mit Fackeln und Lampions durch Bürgel

Am 6. September steht zudem das traditionelle Lampionfest mit dem Spielmannszug Klengel-Serba auf dem Programm. Um 17 Uhr soll es am Gerätehaus der Wehr losgehen. Für Verpflegung ist gesorgt und Kinder bekommen rote Brause und Knüppelkuchen gratis.

Bürgel: Feuerwehrwettkämpfe im September

Am 7. September werden zudem auf dem Sportplatz in Bürgel Feuerwehrwettkämpfe im Löschangriff Nass veranstaltet.

Ein großer Schritt für die Bürgeler Feuerwehr: Der Bezug des Gerätehauses

Zur Zeit zählt die Freiwillige Feuerwehr Bürgel 57 Einsatzkräfte, informiert Daniel Standt. 34 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 18 Jahren sind zudem in der Jugendfeuerwehr aktiv. Insgesamt 17 Kameradinnen und Kameraden zählt die Alters- und Ehrenabteilung. „Der erste Leiter war Braumeister Otto Freytag“, wissen Standt und Voigt. Alle wichtigen Daten und Fakten rund um die Geschichte der Wehr seien zudem in einer Chronik aufgearbeitet worden, die zum 145-jährigen Bestehen herausgebracht wurde. Erhältlich sei das Buch im Rathaus, aber auch zu Festlichkeiten könne die Chronik erstanden werden. Ein wichtiger Schritt in der Wehrgeschichte sei unter anderem im Jahr 2001 der Bezug des jetzigen Gerätehauses gewesen, sagt Hartmut Voigt.