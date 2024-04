Saale-Holzland. Aktuelles kurz und knapp zusammengefasst

Gesundheitsnachmittag in Bad Klosterlausnitz

Die Kurverwaltung Bad Klosterlausnitz, die Gesundheitsförderung sowie die Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises laden alle interessierten Bürger am 25. April in der Zeit von 14.30 – 17.30 Uhr zu einem Gesundheitsnachmittag in das Kurmittelhaus Bad Klosterlausnitz ein. Unter dem Motto „Mit Bewegung die Lebensgeister wecken“ wird um 14:30 Uhr der Gesundheitsnachmittag eröffnet. Wer sich gerne mehr im Alltag bewegen würde, der kann um 15 Uhr den Impulsvortrag von Konrad Smolinski besuchen. Der diplomierte Sportwissenschaftler und promovierte Sportpsychologe gibt wertvolle und wissenschaftlich fundierte Einblicke in die Bedeutung von Bewegung für die Gesundheit.

Senioren-Treff in Stadtroda

Das Familienzentrum Stadtroda veranstaltet ein Treffen für Senioren. Der Kaffee-Plausch findet für die über 60-Jährigen statt. Das Treffen „Kaffee und mehr“ ist am 23. April von 14-16 Uhr im Familienzentrum.

Beratungsangebot für ehrenamtliches Engagement

Auch in diesem Jahr bietet die Freiwilligenagentur SHK wieder ein kostenfreies Beratungsangebot rund um das Thema Engagement im Saale-Holzland in Stadtroda an. Die Termine finden zweiwöchentlich abwechselnd am Vor- und Nachmittag immer donnerstags in der „Begegnung an der Roda“ statt. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 25. April, von 14 bis 16 Uhr geplant. Um eine Anmeldung per Email unter boehme-hirsch@buergerstiftung-jena.de wird gebeten.

Thementage „Hoffnung“ in Eisenberg

Die Kirchengemeinde Eisenberg und Christen aus anderen Gemeinden der Region laden zu fünf Thementagen in die Stadthalle nach Eisenberg ein. Unter dem Motto „Jeder Mensch braucht Hoffnung“ wird ab Dienstag, 23. April, bis Samstag, 27. April, jeweils um 19 Uhr Lutz Scheufler sprechen und eigene Lieder vortragen. Danach kann man noch miteinander ins Gespräch kommen über „Gott und die Welt“ und natürlich über die Hoffnung. Weitere Themen sind am 23. April „Isolation – Wie kann ich Einsamkeit ertragen“, am 24. April „Neue Generation – Wie kann sich mein Leben ändern?“, am 25. April „Job, Haus, Auto – Was bin ich wert?“, am 26. April „Leid – Warum lässt Gott das zu?“ und am 27. April „Ende – hat der Friedhof einen Ausgang?“.