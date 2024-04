Hermsdorf. Sport, Tanz und zahlreiche Aussteller: Beim Kreisseniorentag in Hermsdorf sollen Themen, die Senioren bewegen, im Fokus stehen.

„Nach dem Kreisseniorentag ist vor dem Kreisseniorentag“, sagt Eva Bärthel, die Seniorenbeauftragte des Landkreises, mit Blick auf die Organisationsarbeit, die hinter dem Tag steckt, der interessante Themen für Seniorinnen und Senioren im Landkreis in den Fokus stellen soll. Der Kreisseniorentag wird stets an einem anderen Standort ausgerichtet, so waren zuletzt die Städte Stadtroda und Eisenberg an der Reihe, in diesem Jahr wird der Kreisseniorentag am Donnerstag, 25. April, 10 bis 16 Uhr, im Stadthaus in Hermsdorf veranstaltet. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Saale-Holzland-Kreises werde unter anderem ein Drohnen-Film präsentiert, der den Landkreis aus der Luft zeigt, kündigt Bärthel an. Zu sehen sind etliche Aufnahmen, unter anderem von der Kirschblüte im Elstertal bei Hartmannsdorf, der Kreisstadt und dem Schloss oder der Töpferstadt Bürgel.

Hauptthema des Kreisseniorentages in Hermsdorf: „Heute schon an morgen denken“

Insgesamt werden im Rahmen des Kreisseniorentages 15 Ehrenamtliche mit der „Ehrenamtscard“ ausgezeichnet, musikalisch umrahmt wird die Ehrung von Kathrin Nestler, Abteilungsleiterin für Soziales, Jugend und Gesundheit der Kreisverwaltung. 14 Aussteller präsentieren sich im Hermsdorfer Stadthaus und machen auf verschiedene Themen aufmerksam. Vor Ort seien unter anderem die Polizei, die Kreisvolkshochschule, das Gesundheitsamt, das Programm Agathe wird vorgestellt und vieles mehr. Das Hauptthema des diesjährigen Kreisseniorentages lautet: „Heute schon an morgen denken“. Zu Gast ist Anne Wenzlawek vom Bestattungsinstitut in St. Gangloff. Sie hält einen Vortrag und informiert und berät Interessierte zum Thema.

Das Programm zum Kreisseniorentag im Überblick: 10 Uhr Eröffnung und Begrüßung 10.20 Uhr Kinderprogramm mit dem Kindergarten Pffifikus 10.45 Uhr Verleihung der Ehrenamtscards 11.15 Uhr Vortrag „Heute schon an morgen denken“ 12 Uhr Vorstellung der Aussteller beim Kreisseniorentag 12.15 Uhr Mittagspause mit Gelegenheit zum Besuch der Informationsstände im Haus 13.15 Uhr Seniorensport 13.55 Uhr Seniorentanz 14.30 Uhr Kaffee, Kuchen und Austausch 14.45 Uhr Musikalischer Ausklang mit der Kreismusikschule

Kreisseniorentag im Saale-Holzland-Kreis: Tanz, Sport und mehr

Weiterhin ist eine keine Aufführung von den Kindern des Kindergartens Pfiffikus geplant und auch die Punkte Seniorensport und Seniorentanz sind im Programm des Kreisseniorentages zu finden. Es könne mitgetanzt werden, weiß Bärthel. „Alle werden miteinbezogen.“ Den Abschluss der Veranstaltung bildet am Nachmittag, 14.45 Uhr, Musik der Kreismusikschule in Hermsdorf.

Besonders regionale Vereine oder Unternehmen sollen unter anderem beim Kreisseniorentag eingebunden werden, lässt Bärthel wissen. Warum die Wahl des Standortes dieses Mal auf die Stadt Hermsdorf gefallen sei? Generell soll der ganze Saale-Holzland-Kreis berücksichtigt werden. Aber auch verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Kapazität der Räumlichkeiten, würden eine Rolle spielen. Besondere Unterstützung bei den Vorbereitungen habe es in diesem Jahr unter anderem vom ansässigen Hermsdorfer Seniorenbeirat gegeben.

Der Eintritt zur Veranstaltung sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag sind kostenfrei. Sonstige Getränke sowie ein Mittagessen können vor Ort erstanden werden.