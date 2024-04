Saale-Holzland. Alles Wurst? – In Thüringen schon. Wir haben via Facebook gefragt, wo es die beste Rostbratwurst im Kreis gibt. Das sind die Antworten:

Alles Wurst? – Na klar, zumindest in Thüringen! Im Freistaat hat eine Wurst besondere Tradition: die Thüringer Bratwurst. Sie ist etwa 15 bis 20 Zentimeter lang und hat ein Gewicht von 100 bis 150 Gramm. Ganz allgemein lässt sich ihr Geschmack als herzhaft-würzig beschreiben.

Via Facebook hatten wir kürzlich gefragt, wo es im Saale-Holzland-Kreis die beste Rostbratwurst gibt. Am Bratwurststand am Globus in Hermsdorf, lautet eine Antwort. Dafür gabs gleich achtmal das „Daumen hoch“-Symbol. „Volle Zustimmung“, schreibt auf diesen Kommentar auch ein Mann. Die Bratwurst am Globus in Hermsdorf sei aber nicht nur weit und breit die beste, sondern mit 1,50 Euro auch die preiswerteste. Als Beweis liefert er gleich noch ein Foto eines Aufstellers dazu.

Ein Thüringer grillt nicht. Er brät! Und zwar keine Roster, sondern Bratwurst. Facebook-Nutzerin

Eine Leserin stimmt ebenfalls für „Globus Hermsdorf“ und ergänzt um „den Imbiss an der Kreuzung in Trotz“. Auch stellt sie gleich mal klar: „Ein Thüringer grillt nicht. Er brät! Und zwar keine Roster, sondern Bratwurst“. Damit wäre die für waschechte Thüringer wesentliche Frage der Semantik wohl geklärt – oder nicht? Ein Mann jedenfalls schreibt dazu: „Auf der einen Seite haste recht, denn Roster sind vorgebrüht. Aber auf der anderen Seite ist eine Bratwurst ‘ne Wurst im Ring mit Knoblauch oder Kümmel. Ich brate lieber eine rohe Roster …“ Die Leserin dazu: „Das Wort Roster gab es bei uns früher gar nicht. Das Ding hieß maximal Rostbratwurst!“ Nun aber Häkchen an dieses Thema, jetzt zum Geschmack:

Da Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, verwundert es nicht, dass viele Fleischereien im Kreis aufgezählt werden, die jeweils die beste Rostbratwurst im Sortiment haben sollen. Ein Mann nennt die Fleischerei Herrmann in Stadtroda – und bekommt dafür acht Daumen nach oben. Eine Frau stimmt für die Mörsdorfer Landhof-Fleischerei und erhält fünf Zustimmungen per „Gefällt mir“-Knopf. Ebenfalls im Rennen ist die Agrargenossenschaft Bucha, die dreimal genannt wird. Ein anderer Facebook-Nutzer ist sich sicher, dass die köstlichste Roster nicht aus dem Saale-Holzland-Kreis kommt, sondern aus Gera. Seine Nummer 1 gibt es in der Fleischerei Schraps.

Saale-Holzland: Von Zwiebelrostern bis „normale Roster“ mit leichter Pfeffernote

Auch bei der Agrargenossenschaft Königshofen schmecke die Roster. Einer Frau zufolge „immer mittwochs am Stand in Königshofen“. Eine andere Frau ergänzt mit einem tränen-lachenden Smiley, dass es dort auch Brätl und Klöpse gibt. Die Zwiebelroster der Agrargenossenschaft Königshofen findet eine weitere Leserin „klasse“. Dafür aber seien die „normalen Roster“ von der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen „sehr lecker“, weil diese eine „leichte Pfeffernote“ haben. Auch die EWU Thüringer Wurst und Spezialitäten GmbH wird zumindest einmal erwähnt.

Ob man pauschal sagen könne, welche Thüringer Rostbratwurst am besten schmecke, stellt ein Leser zur Debatte. „Die Fleischer haben ihr eigenes Rezept in ihrer Region. Jeder brät die Bratwurst anders (Kohle, Gas, Strom). Der Senf ist auch entscheidend für den Geschmack. Die Kohle, das Bier zum Ablöschen usw.“, schreibt er. Sein Tipp wäre, sich einfach durch das Bratwurstangebot durchzutesten und selbst herauszufinden, welche nun genau die Nummer 1 unter den Rostbratwürsten im Saale-Holzland-Kreis ist.