Pößneck/Neustadt/Triptis/Ranis. Ein Resümee der Polizei zum Wahlsonntag, ein Ausblick auf Veranstaltungen der nächsten Tage und ein Zeugensuchaufruf

Führung durch das Umspannwerk Pößneck-Ost

Die gleichzeitig angestrebte Energie-, Wärme- und Verkehrswende wird in den nächsten Jahren zu steigenden Strombedarfen führen. Daran erinnern die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck in einer Mitteilung, Entsprechend wachsen auch die Anforderungen an das Stromnetz der Stadtwerke Jena Netze in Pößneck. Wie das Unternehmen den Energiebedarf der Stadt aktuell deckt und welche Pläne es für die Zukunft des Stromnetzes gibt, ist am Dienstag, 30. Januar, das Thema einer Führung mit anschließendem Vortrag im Umspannwerk in der Kurzackerstraße 32 in Pößneck-Ost. Beginn ist 18 Uhr. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. So ist eine Anmeldung per E-Mail an alice.grosse@stadtwerke-jena.de zwingend erforderlich.

Triptiser Stadträte tagen diese Woche gleich zweimal

Der Triptiser Stadtrat kommt am Dienstag, 30. Januar, zum zweiten Mal binnen weniger Tage zusammen, allerdings nur zu einer nichtöffentlichen Sitzung. Die wird am Mittwoch, 31. Januar, ab 17 Uhr im Saal des Triptiser Rathauses fortgeführt und im Anschluss daran soll ab 19 Uhr wieder öffentlich getagt werden. Hierbei sollen die Leistungsvergaben nachgeholt werden, die am 23. Januar kurzfristig von der Tagesordnung genommen wurden. Es geht um eine neue Feuerwehrdrehleiter, die Gestaltung von Außenanlagen am Freibad und die Sanierung der Schwimmbeckenüberlaufroste im Freibad. Ferner wird wieder eine „Einwohnerfragestunde“ angeboten.

Keine nennenswerten Vorkommnisse im Saale-Orla-Kreis

Die Landespolizeiinspektion Saalfeld hatte am Sonntag „einen Einsatz anlässlich der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis“, wie sie mitteilte. „Es kam sowohl im Vorfeld als auch während der Wahl zu keinen nennenswerten Vorkommnissen“, lautete kurz und knapp die erfreuliche Bilanz. Die eingesetzten Beamten hatten am Sonntag ab zirka 21 Uhr Feierabend oder sie konnten sich im Rahmen ihrer Schichten anderen Aufgaben widmen.

„Rolli-Treff“ in Neustadt

Rollstuhlfahrer wünschen sich auch in Neustadt eine rollstuhlgerechtere Stadt. Damit sich Betroffene und Angehörige kennenlernen und über festgestellte Probleme diskutieren können, wird den Interessierten am Montag, 5. Februar, von 16 bis 18 Uhr wieder ein „Rolli-Treff“ in der Awo-Schlossschule in Neustadt angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Von der Bohlenstube bis zum Glasfaserausbau in Ranis

In Ranis tagt am Donnerstag, 1. Februar, der Technische Ausschuss der Stadt Ranis. Die Sitzung findet im Bürgerhaus statt und der öffentliche Teil beginnt um 19.30 Uhr. Themen des Abends sind unter anderem die Straßenentwässerung im Ortsteil Ludwigshof, der Glasfaserausbau, die Bohlenstube in der Kirchgasse 20 und das geplante neue Gehwegpflaster in der Pößnecker Straße.

Der Kleintiermarkt in Triptis ist immer auch eine gute Gelegenheit des Gedankenaustauschs unter Gleichgesinnten. © OTZ | Veit Höntsch

Kleintiermarkt in Triptis

Der Rassegeflügelzuchtverein 1892 Triptis veranstaltet im ersten Halbjahr 2024 auf seinem Gelände Am Wassergarten 2 in Triptis insgesamt zehn Kleintiermärkte. Nach dem Saisonauftakt am 6. Januar und einem weiteren Termin am 20. Januar findet nun am Samstag, 3. Februar, die dritte Auflage der ländlichen Messe in dieser Saison statt. In und an den Hallen des gastgebeden Vereines sind interessierte Besucher ab 7.30 Uhr willkommen. Ausklang der Veranstaltung ist gegen Mittag. Marktleiter ist der Vereinsvorsitzende Volker Brömel.

Ökumenischer Bastelsamstag in Neustadt

Nach der gelungenen Premiere im November des vergangenen Jahres wird für den 3. Februar ein weiterer ökumenischer Bastelsamstag für Familien in Neustadt vorbereitet. „Dieses Mal treffen wir uns 9.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus und basteln für die Passions- beziehungsweise Fastenzeit vor dem Osterfest“, teilen die Veranstalter mit. „Wer möchte, ist im Anschluss zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen.“ Das Treffen soll gegen 14 Uhr enden. Es wird um eine vorherigen Anmeldung im evangelischen Pfarramt in Neustadt unter Telefon 036481/22947 oder per E-Mail an pfarramt.Neustadt_Orla@ekmd.de gebeten.

Verdacht der gefährlichen Körperverletzung in Pößneck.

In der Silvesternacht gegen 1.30 Uhr soll es vor der Sparkasse in der Breiten Straße in Pößneck zu einem Angriff mehrerer Personen auf einen 41-Jährigen gekommen sein. Der zum Tatzeitpunkt deutlich alkoholisierte Mann, der mit blutender Kopfplatzwunde auf der Bank vor der Sparkasse saß, war Passanten aufgefallen, die dann die Polizei und den Rettungsdienst riefen. Der 41-Jährige gab an, dass ihn mehrere, bisher unbekannte Personen angegriffen hätten. Neben einer Kopfplatzwunde erlitt der Mann auch einen Nasenbruch. „Unter Umständen könnte der Verletzte durch die Unbekannten auch mit einem bis dato unbekannten Gegenstand angegriffen worden sein“, heißt es in einer Mitteilung. Eventuelle Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, sollten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla, Telefon 0 36 63/43 10, melden.

Mobilfunkversorgung in Neustadt

Die Mobilfunk-Versorgung in Neustadt ist jetzt noch besser. Das findet die Deutsche Telekom AG und meldet, hierfür durch einen Standort-Neubau gesorgt zu haben. Damit vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in Neustadt, so eine Mitteilung. Es stehe mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, so Telekom-Unternehmenssprecher Georg von Wagner. Der Telekommunikationskonzern betreibe im Saale-Orla-Kreis jetzt 54 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei rund 98 Prozent. Bis 2025 will allein die Deutsche Telekom AG weitere 21 Standorte einrichten. Zusätzlich seien an vier Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.