Saalfeld/Erfurt. Ein Mann hat im Regionalzug eine Frau und das Servicepersonal beleidigt. Unter anderem rief er „Heil Hitler“.

In einer Regionalbahn von Nürnberg nach Saalfeld (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) soll ein betrunkener Mann andere Fahrgäste rassistisch beleidigt, Servicemitarbeiter bedroht und Nazi-Parolen gerufen haben.

Der 49-Jährige wurde von Beamten der Bundespolizei am Bahnhof in Saalfeld (Saale) aus dem Zug geholt und dessen Identität festgestellt, wie die Bundespolizeiinspektion Erfurt am Donnerstag mitteilte. Gegen ihn werde wegen Beleidigung, Bedrohung und verfassungsfeindlicher Äußerungen ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am Mittwochnachmittag während der Fahrt in dem Zug durch verbale Beleidigung anderer Mitreisender aufgefallen. Die herbeigerufenen Beamten vernahmen die Zugbegleiter und Reisende als Zeugen. Der Mann habe daraufhin eine Mitreisende dunkler Hautfarbe mit abfälligen Worten beleidigt, hieß es. Zum Servicepersonal äußerte er laut die Parole „Heil Hitler“. Bei ihm sei ein Alkoholwert von 1,28 Promille gemessen worden.

