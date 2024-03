Schwarzburg. Ein Missverständnis ist offenbar die Ursache für einen verhängnisvollen Zusammenstoß am Mittwoch in Schwarzburg.

Eine verletzte 83-Jährige, die mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste, ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch auf dem Schwarzatalradweg in Schwarzburg ereignet hat. Das teilte die Saalfelder Polizei am Donnerstag mit.

Den Angaben zufolge war ein 32-jähriger Fahrradfahrer gegen 16.30 Uhr in der Straße „An der Schwarza“ im unteren Ort von Schwarzburg, unterhalb der früheren Forstschule unterwegs. Vor ihm liefen zwei Damen. Der Mann habe versucht, die beiden Frauen zu umfahren und nach rechts auszuweichen, so eine Polizeisprecherin. Dieselbe Idee hatte aber auch die Seniorin, die sich ebenfalls nach rechts bewegte, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer gekommen sei.

Als Unfallursache gilt demnach ein Missverständnis. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

