Rudolstadt. Gemeinsame Aktion von Auszubildenden der Stadt und der Firma Jass belebt den Stadtwald Kirchremda.

Gemeinschaftsaktion in Rudolstadt für den Wald: In einer beispielhaften Kooperation haben die Auszubildenden der Stadtverwaltung Rudolstadt und des Unternehmens Jass einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Im Rahmen ihres diesjährigen Azubiprojektes fand am 26. März eine großangelegte Wiederaufforstungsaktion im Stadtwald bei Kirchremda statt. Dabei wurden auf einer Fläche von 3600 Quadratmetern insgesamt 1600 junge Eichen, Hainbuchen und Linden gepflanzt, mit dem Ziel, die Biodiversität zu fördern und einen neuen Mischwald zu etablieren. Besonders hervorzuheben ist das Engagement der Auszubildenden beider Organisationen, die nicht nur bei der Planung, sondern auch bei der körperlich fordernden Umsetzung eine zentrale Rolle spielten.

Wichtiger Beitrag zum Umweltschutz

Jannik Melle und Robert Sadoni, beide Auszubildende der Stadt Rudolstadt im zweiten Lehrjahr, äußerten sich begeistert über die Aktion: „Es war ein Tag voller Herausforderungen, aber die harte Arbeit hat sich gelohnt. Gemeinsam haben wir nicht nur einen Beitrag zum Schutz der Natur geleistet, sondern auch gelernt, was Teamarbeit wirklich bedeutet“, so Sadoni. Melle fügte hinzu: „Der trockene Waldboden, die Steine und Wurzeln machten das Pflanzen nicht leicht. Aber zu sehen, wie aus unserer gemeinsamen Anstrengung ein neuer Wald entsteht, ist unglaublich motivierend.“

Teamarbeit im Vordergrund

Die Initiatoren betonen, dass bei dieser Aktion die gemeinsame Teamarbeit im Vordergrund stand. „Diese Wiederaufforstungsaktion ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen gemeinsam einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt und Gemeinschaft ausüben können“, so Bürgermeister Jörg Reichl. „Ich danke unseren Auszubildenden, den Auszubildenden der Firma Jass und allen Beteiligten für ihren Einsatz für unseren Stadtwald.“

Die Auszubildenden der Stadt Rudolstadt und der Firma Jass sowie helfende Hände von Bauhof, Verwaltung und Papierfabrik. © Stadt Rudolstadt | Stadt Rudolstadt

Die Bemühungen endeten nicht mit dem letzten gepflanzten Baum. Ein im Vorfeld errichteter Wildschutzzaun soll sicherstellen, dass die jungen Pflanzen ungestört wachsen können. Die Beteiligten planen, den Fortschritt des neuen Waldstücks regelmäßig zu überwachen und hoffen, dass ihre Aktion andere inspiriert, ähnliche Projekte zum Wohle der Umwelt und künftiger Generationen zu initiieren.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: