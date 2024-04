Saalfeld-Rudolstadt. Wo Verkehrsteilnehmer jetzt mit Behinderungen rechnen müssen

Über die bevorstehenden Vollsperrungen der B 281 Zufahrt von der Ortsumgehung Saalfeld in Richtung Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach ab dem 15. April und der B 85 am Bahnübergang Hockeroda wurde schon ausführlich informiert. Das Landratsamt kündigt für die kommende Woche weitere Verkehrsbehinderungen wegen Sicherungs- und Straßenbauarbeiten an. An diesen Stellen gibt es kein Durchkommen:

L 1144, „Finkenmühle“ zwischen Abzweig Mellenbach-Glasbach und Allersdor, fVollsperrung bis 21. Apri. wegen Baumfällarbeiten, Umleitung über L 1112- Böhlen- Gillersdorf- Herschdorf- Allersdorf

L 1150, zwischen Gräfenthal/Abzweig Buchbach bis Abzweig Lichtenhai, Vollsperrung bis ca. 5. Mai montags bis samstags in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr, Umleitung über Spechtsbrunn- L 1152 Piesau- B 281 Lichte- L 1098, Gebersdorf- Gräfenthal ausgeschildert

L 2385, zwischen Staumauer Hohenwarte und Lothramühle, Vollsperrung bis ca. 17. Mai 2024, Umleitung über K 181- Kaulsdorf- B 85- Hockeroda- B 90- Leutenberg- K 166 – K 167- Altengesees – Lothra- Drognitz- L 2385

L 2648, zwischen Meuselbach und Abzweig Katzhütte/ Kernsthal, Vollsperrung bis ca. 28. Juni wegen Randstabilisierung/ Hangsicherung, Umleitung über L 1145 Richtung Neuhaus- L 1147 Katzhütte- L 1112

L 2654, Ortsdurchfahrt Rohrbach, Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau, Durchfahrt für Rettungs- und Einsatzkräfte frei.

K 167, Ortsdurchfahrt Dorfilm, Vollsperrung bis November 2024, Umfahrung über Altengesees

K 167, Lothra bei Hausnummer 33, Vollsperrung bis ca. Anfang Mai

K 180, zwischen Lichtenhain b. Gräfenthal und L 115, 0halbseitige Sperrung mit LSA und kurzzeitige Vollsperrungen mit Wartezeiten von zehn Minuten vom 16. bis 19. April

Gräfenthal, Meernacher Straße, Vollsperrung bis ca. Ende Oktober

Königsee, Otto-Nuschke-Straße, Vollsperrung bis ca. 2. August, Umfahrung über B 88

Könitz, Friedrich-Ebert-Straße bei Nr. 36 (Richtung Bucha), Vollsperrung vom 15. bis 16. April., Umleitung über Kamsdorf und Bucha

Ortsdurchfahrt Mankenbach, Ortsstraße bei Nr. 8, Vollsperrung vom 22. bis 25. April

Kamsdorf, Wilhelm-Pieck-Straße („Großes Gässl“), Vollsperrung ab 17 April. bis ca. 3. Mai, Umfahrung über Ferdinand-Chelius-Straße und WächtersgrabenL

