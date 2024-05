Saalfeld/Rudolstadt. Zwischen Rudolstädter Altstadtfest und Saalfelder Marktfest gibt es ein bisschen Zeit zur Besinnung - zum Beispiel auf dem Bergfried

Das Rudolstädter Altstadtfest mit begeisternden Konzerten und Auftritten ist fast schon wieder vergessen, vor der Tür stehen die Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum „1125 Jahre Saalfeld/Saale“, das mit der Festdekade am 31. Mai beginnt und einen Höhepunkt zum Marktfest vom 6. bis 9. Juni hat.

Dazwischen gibt es das bevorstehende letzte Maiwochenende, das ein bisschen im Zeichen der Besinnung stehen könnte, weshalb wir in unseren Top 5 Tipps diesmal genau auf solche Veranstaltungen hinweisen möchten.

1. Bergfried-Festival zum fünften Mal in Saalfeld

Ein Tag in Gelassenheit, Leichtigkeit und Freundlichkeit - das verspricht das fünfte Bergfried-Festival in Saalfeld. Am Sonnabend sind laut einer Mitteilung des Veranstalters „alle willkommen, die Innehalten möchten und deren Geist in Verbundenheit mit anderen ganz besonders zur Ruhe kommen soll“. Es geht um Meditation, Yoga und andere Wohlfühl-Kurse.

Lotus Licht, das Yoga- und Meditationsstudio ins Saalfeld, lädt zusammen mit Partnern aus der Region zu diesem besonderen Festival ein. Mehr als 25 Workshops, Vorträge, Yoga- und Entspannungseinheiten sind an verschiedenen Orten rund um die Villa Bergfried geplant. Stichworte aus der Mitteilung lauten Bewegungsmeditation, Tai Chi Qigong und Energieübungen, Ayurveda und Heilkräuter, Kinderyoga und Heilfasten. Besonderer Höhepunkt des Festivals soll das Mantra-Konzert mit Janin Devi und André Maris werden.

Für die Kurse und Workshops sind keine Vorkenntnisse nötig. Die Karten für das Festival am 25. Mai 2024 gibt es ausschließlich im Vorverkauf unter www.lotuslicht.de.

2. Gartenvergnügen und mehr am Schloss Kochberg

Am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr lädt das Liebhabertheater Schloss Kochberg zusammen mit der Klassik Stiftung Weimar zum „Kochberger Gartenvergnügen“. Das kleine Gartenfestival rund um das Schloss, den Landschaftspark, das historische Theater und die alte Patronatskirche lockt zu einem Ausflug auf den Landsitz von Goethes Liebe Frau von Stein.

Besichtigungen und Parkführungen sind im Eintrittspreis inbegriffen. In Großkochberg stehen zwei große Parkplätze mit entsprechenden Hinweisschildern zur Verfügung. Alle Besucher erhalten ein Programm mit einem Plan des Parks.

Lustwandeln zum Gartenvergnügen an Schloss Kochberg im Norden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. © Maik Schuck | Maik Schuck

Zum Angebot gehören Gartenpflanzen, Blumen, historische Pelargonien, Kräuter, Floristik, Gartenaccessoires und -dekorationen, Skulpturen, Strohhüte, Spielzeug, Körbe, Seifen, Feinkost, Brot und Eingemachtes, Honig, Kaffee und Kuchen, Maibowle, Imbiss und Eis vom Biohof, Besichtigung des einzigartigen historischen Theaters mit ausgestellten Kostümen, Informationen über das Theater und sein Programm, Museumsbesuch im Schloss von Goethes Liebe Charlotte von Stein und der Besuch der reich ausgestatteten ehemaligen Patronatskirche St. Michael. Parkführungen beginnen 13, 15 und 17 Uhr.

Ab 11 Uhr findet in der Kirche St. Michael zu Großkochberg der Gottesdienst zur Eröffnung des Kochberger Gartenvergnügens statt. „Unter der Überschrift von Paul Gerhards bekanntem Sommerlied ‚Geh aus mein Herz und suche Freud‘ sollen auch Gedanken über Gärten und Gärtner zur Sprache kommen“, so Pfarrerin Bärbel Hertel vorab.

3. Neuer Kräuterworkshop im Feenweltchen

„Den Kindern die Natur etwas näher bringen“ ist das Anliegen eines neuen Angebotes an den Saalfelder Feengrotten, das am Sonnabend um 12, 14 und 16 Uhr zu erleben ist. „Tretet ein in die Elfenkräuterschule im Abenteuerwald Feenweltchen, wo die Fee euch lehrt, welche ungeahnten Kräfte Glücksklee, Johanniskraut, Königskerze und anderen Pflanzen innewohnen“, heißt es in der Ankündigung.

Versprochen wird „ein spannender, lehrreicher und unvergesslicher Naturworkshop für Jung und Alt“. Anmeldungen, Tickets und weitere Auskünfte: Kundenservice Feengrotten, Tel. 03671-55040.

4. Musikalischer Gottesdienst mit Oratorienchor

Der Oratorienchor Rudolstadt unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen singt am Sonntag, um 10 Uhr die F-Dur-Messe von J. S. Bach im Gottesdienst mit Pfarrer Martin Krautwurst in der Stadtkirche. Zusätzlich musiziert KMD Frank Bettenhausen das Händel-Orgelkonzert „Der Kuckuck“ als Solist an der Chor-Orgel von Karlheinz Schönefeld. Als Solisten konnten Leyli Schöfer (Sopran), Joanna Jaworowska (Alt), Ludvig Sjöstedt (Tenor) und Maben Cui (Bass) gewonnen werden.

Katja Bettenhausen erklärt vorab: „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Michael Gehrke, Professor für Gesang an der Hochschule für Musik in Weimar. Die Solistinnen und Solisten kommen aus seiner Schule. Ebenso setzen wir auf die gute, langjährige Zusammenarbeit mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt.“

5. „Gregorian Voices“ in der Hoffnungskirche Oberweißbach

Am Freitag findet um 19 Uhr in der Hoffnungskirche Oberweißbach ein Konzert der Gruppe „The Gregorian Voices“ statt. Das Programm lautet „Gregorianik meets Pop - Vom Mittelalter bis heute“.

Mit mystischen Klängen verzaubern die acht Sänger ihr Publikum. „Kristallklare Tenöre und stimmgewaltige Baritone und Bässe lassen den Kirchenraum erbeben. Der Gesang der Gruppe schwebt durch Raum und Zeit und lädt die Zuhörer ein, abzuschalten und dem Alltag zu entfliehen“, so der Veranstalter.

Das Herausragende an diesem Chor sei, „dass er die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle durch Pop-Songs bereichert und neu belebt. Eindrucksvoll werden berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil arrangiert und ohne instrumentale Begleitung interpretiert“.

