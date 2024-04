Saalfeld/Rudolstadt. An drei Kontrollstellen im Landkreis sind am Freitag jeweils neunköpfige Polizeiteams im Einsatz. Wo es teuer werden kann.

Solchen Aufwand kann selbst die Polizei nicht jeden Tag betreiben: Mit jeweils neunköpfigen Teams, vom Kontroll- bis zum Anhalteposten, möchte die Thüringer Polizei zum „Blitzer-Marathon“ an diesem Freitag Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisieren, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit einzuhalten.

An drei Stellen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind die Messungen angekündigt und werden zum Teil bereits seit den Morgenstunden durchgeführt. Dies betrifft die B 85 zwischen Kaulsdorf und Hockeroda, die B 85/88 in Rudolstadt im Bereich Saaldamm/Anton-Sommer-Straße und die B 88 in der Gehrener Straße in Königsee Richtung Dörnfeld an der Heide.

Die genauen Kontrollzeiten werden nicht öffentlich bekannt gegeben. Teure Erinnerungsfotos erspart man sich am besten durch ganztägig angemessene Geschwindigkeiten.

