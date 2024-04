Saalfeld/Rudolstadt. Der Bahnübergang Hockeroda im Zuge der B 85 ist bereits wieder befahrbar. Die Straße an der Finkenmühle kommt Sonntagabend dazu.

In Saalfeld hat man sich inzwischen an die seit Wochenbeginn gekappte Verbindung zwischen Nordtangente und Kreisverkehr an der Star-Tankstelle gewöhnt. Nach dem Stau-Schock vom Montag haben viele Verkehrsteilnehmer für sich alternative Lösungen gefunden. Frei befahrbar ist seit der Wochenmitte wieder der fünf Tage lang gesperrte Bahnübergang Hockeroda im Zuge der B 85.

Die Vollsperrung der L 1144 im Bereich der Finkenmühle zwischen Mellenbach-Glasbach und Allersdorf wird am späten Sonntagabend aufgehoben. Die Arbeiten konnten aber noch nicht abgeschlossen werden und müssen daher ab Montag unter Ampelregelung fortgeführt werden, teilte die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises mit. Hier sei mit kurzzeitigen Vollsperrungen und Wartezeiten von zehn Minuten zu rechnen.

Neu hinzu kommen zwei Vollsperrungen im ländlichen Raum. Die Zufahrt zur Ortslage Oberwirbach wird ab Montag voll gesperrt. Erreichbar ist der Ort dann über Unterwirbach und einen ertüchtigten Waldweg. Und auch die Durchfahrt Mankenbach wird ab Wochenbeginn voll gesperrt. Der Ort bleibt dann von Neu-Leibis und Oberhain anfahrbar.

Bäume werden zudem in der kommenden Woche an der Massermühle auf der L 1138 zwischen Katzhütte und dem Landkreis Hildburghausen gefällt. Hier muss auch ca. 10 Minuten an der Ampel gewartet werden.

Hier die Gesamtübersicht der Verkehrsbehinderungen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt:

Vollsperrungen

B 281, Zufahrt von OU Saalfeld Richtung Gewerbegebiet „Mittlerer Watzenbach“ (Kreisverkehr Star-Tankstelle) und Neuhaus: Vollsperrung bis ca. Anfang Mai; Umleitung über B 85 Ortsumfahrung Saalfeld und Saalfeld Zentrum

B 281, Ortsausgang Arnsgereuth in Richtung Saalfeld: Vollsperrung vom 21. bis 24. Mai wegen Asphaltaustausch; Umleitung über B 85 Saalfeld - Kaulsdorf - Probstzella - L 1098 Gebersdorf - Lichte - B 281

L 1138, Höhe Massermühle: kurzzeitige Vollsperrungen mit Wartezeiten von 10 Minuten an der Ampel vom 22. April bis ca. 5. Mai wegen Baumfällarbeiten

L 1144, „Finkenmühle“ zwischen Abzweig Mellenbach-Glasbach und Allersdorf: kurzzeitige Vollsperrungen mit Wartezeiten von 10 Minuten an der Ampel vom 22. April bis ca. 6. Mai wegen Baumfällarbeiten

L 1150, zwischen Gräfenthal/Abzweig Buchbach bis Abzweig Lichtenhain: Vollsperrung bis ca. 5. Mai montags bis samstags in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr; Umleitung über Spechtsbrunn - L 1152 Piesau - B 281 Lichte - L 1098 Gebersdorf - Gräfenthal ausgeschildert

L 2385, zwischen Staumauer Hohenwarte und Lothramühle: Vollsperrung bis ca. 17. Mai 2024; Umleitung über K 181 - Kaulsdorf - B 85 - Hockeroda - B 90 - Leutenberg - K 166 – K 167 - Altengesees – Lothra - Drognitz - L 2385

L 2648, zwischen Meuselbach und Abzweig Katzhütte/Kernsthal: Vollsperrung bis ca. 28. Juni wegen Randstabilisierung/ Hangsicherung; Umleitung über L 1145 Richtung Neuhaus - L 1147 Katzhütte - L 1112

L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau; Durchfahrt für Rettungs- und Einsatzkräfte frei.

K 129, Zufahrt nach Oberwirbach: Vollsperrung ab 22. April bis ca. Ende Mai; Umfahrung über Unterwirbach und ertüchtigten Waldweg

K 167, OD Dorfilm: Vollsperrung bis November 2024; Umfahrung über Altengesees

K 167, Lothra bei Hausnummer 33: Vollsperrung bis ca. Anfang Mai

Gräfenthal, Meernacher Straße: Vollsperrung bis ca. Ende Oktober

Königsee, Otto-Nuschke-Straße: Vollsperrung bis ca. 2. August.; Umfahrung über B 88

OD Mankenbach, Ortsstraße bei Nr. 8: Vollsperrung vom 22. bis 25. April

Kamsdorf, Wilhelm-Pieck-Straße („Großes Gässl“): Vollsperrung bis ca. 3. Mai; Umfahrung über Ferdinand-Chelius-Straße und Wächtersgraben

Kamsdorf, Ferdinand-Chelius-Straße, Feuerwehr: Vollsperrung am 30. April. wegen Veranstaltung

Oberwellenborn, Lindenstraße (Gasthaus „Zur Grünen Linde“): Vollsperrung vom 16. bis 20. Mai wegen Veranstaltung

Halbseitige Sperrungen

B 85, OD Kaulsdorf: halbseitige Sperrung mit LSA wegen Neubau Radweg über die Saale

B 85, Probstzella, Markt: halbseitige Sperrung mit LSA ab 22. April bis ca. August

B 88, Bad Blankenburg, Königseer Straße: halbseitige Sperrung mit LSA vom 22. April bis 6. Mai wegen Glasfaserausbau

L 1050, zwischen Remda und Breitenheerda bis ca. 3. Mai sowie zwischen Remda und Teichröda bis Ende Mai: halbseitige Sperrung mit LSA

L 1098, OD Lippelsdorf: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 26. April

L 1105, Bucha Schleizer Straße: halbseitige Sperrung mit LSA bis 30. April wegen Elektro Hausanschluss

L 1112, zwischen Sitzendorf Bahnübergang und Abzweig L 1145: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. Ende April wegen Hangsicherung

L 1112, Mellenbach-Glasbach, Blumenau – Zirkel: halbseitige Sperrung mit LSA vom 22. April bis 21. Juni wegen Glasfaserausbau

L 1112, Katzhütte Oelzer Straße, Schwarzburger Straße: halbseitige Sperrung mit LSA bis 26. April wegen Sanierung Durchlass

L 1112, Schwarzmühle Richtung Katzhütte: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 28. Juni wegen Randstabilisierungsarbeiten an der Fahrbahn oberhalb

L 1144, zwischen Mellenbach-Glasbach und Allersdorf: halbseitige Sperrung mit LSA ab 22. April bis ca. 6. Mai wegen Baumfällarbeiten mit kurzzeitigen Vollsperrungen und Wartezeiten von max. 10 Minuten (Fortführung der Arbeiten aus der Vollsperrung)

L 2391, OD Zeutsch (B 88 alt): halbseitige Sperrung mit LSA vom 24. April wegen Trinkwasserverlegung

Aus Nachbarkreisen und den Städten

B 90, ab Abzweig K 107 bis Ortslage Neumühle: Vollsperrung bis ca. 31. Oktober; Umleitung ab Wurzbach L 1096 Lehesten - L 1097 ausgeschildert

Rudolstadt, Breitscheidstraße: Vollsperrung im Bereich Zeigerheimer Straße; Umleitung über B 85/88 ausgeschildert

OD Dittersdorf: Vollsperrung bis 17. Mai; Umleitung über Braunsdorf ausgeschildert

