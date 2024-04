Saalfeld/Rudolstadt. Nach dem Wochenende ist vor dem Feiertag. Was sich die Lokalreporter für heute vorgenommen haben und eine gute Nachricht vom Stausee.

Das Wochenende, eines, bei dem es der Wettergott gut mit uns meinte, liegt hinter uns. Vor uns liegt der Start in einer Woche, die durch einen Feiertag seltsam geteilt wird und gleichzeitig den Start in den Mai bereithält. Da gibt es traditionell Walpurgisnachtfeuer, Hexentanz und Maibaumsetzen satt. In Gräfenthal, zum Beispiel, wurde der Hexenbesen quasi weitergegeben. Wer noch nicht so recht weiß, was er am 1. Mai machen soll, für den sind unsere Top 5 Tipps schon online - und am Dienstag in der gedruckten Zeitung.

Die Themen des Tages für die Reporter

Am Montag sind die Lokalreporter der OTZ Saalfeld-Rudolstadt außerdem bei einer touristischen Aktion auf der Saalfelder Höhe dabei, besuchen einen der ältesten noch aktiven Schuhmacher Deutschlands und die Standbar in Rudolstadt, die bereits aufgebaut wird und am 15. Mai eröffnet werden soll.

Außerdem wollen wir uns mal bei der Beisetzung von Lothar Bock auf dem Saalfelder Friedhof umsehen und -hören. Der letzte Bohemian der Stadt ist unlängst mit 97 Jahren verstorben. Selten dürfte jemand ein so erfülltes Leben gehabt haben. Wir schauen mal, was davon bleibt.

Vorletzter Arbeitstag an der Uferstraße

Sie war schon vor Beginn höchst umstritten, die Hangsicherung an der L 2385 am Hohenwarte-Stausee zwischen der Anlegestelle neben der Staumauer und dem Abzweig zur Lothramühle. Statt veranschlagter sechs Wochen ist die Baufirma nun schon noch dreieinhalb Wochen fertig. Rechtzeitig vor dem 1. Mai, Himmelfahrt und Pfingsten ist die auch für den Tourismus wichtige Uferstraße ab Dienstagabend wieder frei. Hier gibt es die ganze Geschichte einschließlich Stauvorschau für den Rest des Kreises.

Was die Kriminalstatistik für Saalfeld-Rudolstadt sagt

Dass wir in einer der sichersten Gegenden der Welt leben, ist ein alter Hut. Trotzdem gibt es natürlich Kriminalität und auch die entsprechende jährliche Statistik der Polizei dazu. Welche Trends es bei den bösen Jungs und Mädchen gibt, was in Veränderung begriffen ist und was die Saalfelder Polizei dabei unternimmt, haben wir für euch erfragt und eingeordnet.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: