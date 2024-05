Saalfeld/Rudolstadt. Naturpark-Verwaltung und ThüringenForst diskutieren am Donnerstagabend im Leutenberger Rathaus über „Unser neues Sormitztal“

Das Sormitztal steht exemplarisch für den Waldzustand im gesamten Thüringer Schiefergebirge. Die dominierende Fichte ist bis auf wenige Relikte vollständig vom Borkenkäfer vernichtet worden. „Sormitztal ohne Wald - wie weiter?“ fragen sich daher viele. Auch so der Landschaftspflegeverband und die Naturpark-Verwaltung Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale als Initiatoren des Projekts „Unser Neues Sormitztal“ gemeinsam mit dem ThüringenForst.

Dazu möchte man mit Waldbesitzenden, Institutionen und Bürgern des Sormitztals ins Gespräch kommen. Den öffentlichen Auftakt gibt es am Donnerstag ab 18 Uhr im Rathaussaal Leutenberg zum Thema „Unser Neues Sormitztal“. Zu Beginn hält Univ.-Prof. Dr. Kai U. Totsche einen Vortrag dazu.

Menschenkette für Toleranz und Zivilcourage

Das Bündnis für Toleranz und Zivilcourage Rudolstadt möchte am Sonnabend in Rudolstadt ein demokratisches Zeichen setzen. „Uns geht es auch darum, die Menschen aufzurufen bei den Kommunalwahlen demokratisch zu wählen, denn egal, ob in der Stadt, im Landkreis oder in Europa, darf es keinen Platz für menschenverachtende und rassistische Politik geben“, so Daniel Starost und Katrin Glaser vom Bündnis in einer Mitteilung.

Um 10 Uhr soll der Aufbau einer Menschenkette am Platz am Günterbrunnen in Rudolstadt beginnen. Erbeten sind bunte Bänder, um sich miteinander zu verbinden und die Menschenkette möglichst lang werden zu lassen. „Eingeladen sind alle demokratischen Parteien, Bürgerinitiativen, Verbände, Vereine und natürlich alle demokratischen Menschen“, heißt es weiter.

Zeugensuche nach Unfallflucht in Rudolstadt

Am vergangenen Samstag, dem 18. Mai, kam es in der Cumbacher Straße in Rudolstadt zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Zwischen 16 und 18.15 Uhr parkte der nunmehr Geschädigte seinen schwarzen Renault auf Höhe Hausnummer 52. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine erhebliche Beschädigung an der Fahrertür fest, teilte die Saalfelder Polizei mit.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0128161 bei der Saalfelder Polizei.

Auf den Spuren der Mehlbeere bei Rödelwitz

Das Forstamt Saalfeld-Rudolstadt lädt am Samstag von 9:30 bis 13 Uhr in das Waldgebiet „Schauenforst“ bei Rödelwitz ein. Hier wird Revierförster Andreas Schöler den Baum des Jahres 2024 – Die Mehlbeere vorstellen. Diese interessante Baumart ist vielen Naturfreunden wenig bekannt und hat in den letzten Jahren forstlich kaum Beachtung gefunden. Dabei könnte dieser Baum für die Wälder der Zukunft ganz interessant werden.

Streckenlänge und Dauer sind familien- und seniorengerecht. Am Ende der Wanderung wird es einen kleinen Imbiss geben. Treffpunkt: Parkplatz am Schauenforst. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 01723480330 notwendig. Festes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung wird empfohlen. (rb)

Gottesdienst an der Saalleitenhütte bei Uhlstädt

Am Sonntag lädt die Kirchengemeinde Uhlstädt wieder zum Gottesdienst an der Saalleitenhütte ein. Beginn ist 14 Uhr, die instrumentale Begleitung übernimmt eine Bläsergruppe. „Im Anschluss ist für Kaffee und Kuchen gesorgt“, so Pfarrer Michael Thiel in der Ankündigung.

Wer teilnehmen möchte und nicht gut zu Fuß ist, kann ab 13:00 Uhr einen Kleinbus nutzen, der am Uhlstädter Pfarrhaus losfährt.

