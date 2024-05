Saalfeld/Rudolstadt. Gut eine Stunde lang kommt es nach der Kollision eines Pkw mit einem Baum auf der B 85 in Saalfeld zu Beeinträchtigungen

Über zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen, die sich am Mittwoch in den beiden großen Städten des Landkreises zugetragen haben, berichtete am Donnerstag die Saalfelder Polizei.

Gegen 14.30 Uhr beabsichtigte demnach der 23-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt, in der Weimarischen Straße aus einer Grundstücksausfahrt zu fahren. „Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 53-jährige Fahrerin eines PKW und stieß mit dieser zusammen“, so eine Polizeisprecherin.

Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

In einer Rechtskurve mit einem Baum kollidiert

In Saalfeld hatte kurz zuvor, gegen 14.15 Uhr, der 67-jährige Fahrer eines PKW die B 85 aus Richtung Obernitz kommend in Richtung Innenstadt befahren. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bis gegen 15.30 Uhr kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: