Saalfeld/Rudolstadt. International besetzte Eventagentur jetzt mit Büro in Rudolstadts Zentrum. Im IGZ werden 20 museale Einrichtungen vorgestellt.

Eine Büroneueröffnung wurde am Donnerstagabend in der Rudolstädter Marktstraße gefeiert. Hier ist ab sofort ein international besetztes Team der 2013 in Berlin gegründeten Eventagentur Time Change zu Hause. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin sowie weiteren Büros in Hamburg, Rostock, München, Köln, Frankfurt, Zürich und Wien.

Das Unternehmen gliedert sich in unterschiedliche Abteilungen aus Veranstaltungs-, Marketing-, und Tourismusmanagement. Das Team in der Schillerstadt leitet die Rudolstädterin Katharina Rasch.

Ehrennadel der Stadt Saalfeld für drei Beulwitzer

Drei Mitglieder des Ortsteilrates Beulwitz hat der Stadtrat Saalfeld in seiner Sitzung am Mittwoch für verdienstvolles Engagement zu Gunsten der Stadt – speziell des Ortsteils Beulwitz – geehrt. Diana Berk, Hans-Jürgen Zimmermann und Klaus Wiefel wurden laut einer Mitteilung der Verwaltung mit der Ehrennadel der Stadt Saalfeld/Saale in der Stufe Silber ausgezeichnet.

Bei der Auszeichnung mit der Ehrennadel der Stadt Saalfeld/Saale in Silber: (vorn v.l.n.r.) Die Ortsteilräte Diana Berk, Hans-Jürgen Zimmermann und Klaus Wiefel mit der Ersten Beigeordneten Bettina Fiedler sowie (hinten v.l.n.r.) Ortsteilbürgermeister Andreas Korn, Bürgermeister Dr. Steffen Kania und Stadtratsvorsitzender Martin Roschka. © Stadt Saalfeld | Sina Rauch

Der Ort Beulwitz mit den Teilen Aue am Berg, Beulwitz, Crösten und Wöhlsdorf wurde 1994 in die Stadt Saalfeld eingegliedert. Diana Berk, Hans-Jürgen Zimmermann und Klaus Wiefel wurden am 15. August 1995 zu Mitgliedern des Ortschaftsrates (heute Ortsteilrat) des Ortsteils Beulwitz gewählt. Sie gehören nunmehr seit fast 30 Jahren und von Beginn an der Beulwitzer Interessenvertretung an. Aus diesem Grund schlug Ortsteilbürgermeister Andreas Korn alle drei Personen für eine Ehrung vor.

Gedenken an Pfarrer Radecker in Volkstedt

Pfarrer Johannes Martin Weiß und der Gemeindekirchenrat Volkstedt laden zum gemeinsamen Gedenken an Pfarrer Reinhard Radecker zum Gedenk-Gottesdienst am Sonntag, den 26. Mai 2024, um 13 Uhr und zum musikalischen Gedenken am Dienstag, den 28. Mai 2024 um 19 Uhr in die Volkstedter Kirche ein.

Geopark-Ausstellung jetzt im IGZ in Volkstedt zu sehen

Ab sofort ist das Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) des Landkreises in Rudolstadt Gastgeber für die Wanderausstellung des Geoparks Schieferland. 23 Firmen sind dort derzeit als Standortgemeinschaft angesiedelt. Die Ausstellung ist vom 16. Mai bis zum 28. Juni im IGZ werktags kostenfrei für Besucher zu besichtigen. Anschließend wandert die Ausstellung in den Thüringer Landtag weiter.

Für Landrat Marko Wolfram (SPD), Vorsitzender des Vereins Geopark Schieferland in Thüringen, gehört die Darstellung des Geoparks zu den wichtigen Pfunden, mit denen der hiesige Tourismus wuchern kann. „Wir haben in unserem Landkreis eine große Dichte an musealen Einrichtungen – und nicht nur bei uns, auch in den Nachbarlandkreisen kann man an fast jedem Ort die Faszination des Blauen Goldes erleben. Ich hoffe deshalb, dass viele Menschen, die unseren Geopark bisher nur von den Informationstafeln kennen, Lust darauf bekommen, die Museen und Geotope selbst zu erleben.“

IGZ-Geschäftsführer Matthias Fritsche, Kreiskämmerer Robert Geheeb, Ralf Frost vom Finanzhaus Rudolstadt und Andreas Gliesing, Geschäftsführer des Geoparks Schieferland in Thüringen (v.l.n.r.) bei der Ausstellungseröffnung. © LRA | Martin Modes / LRA

Andreas Gliesing, Geschäftsführer des Geopark Schieferland in Thüringen e.V. mit Sitz in Lehesten und Matthias Fritsche, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderagentur des Landkreises und der IGZ GmbH und Ralf Frost, langjähriger Begleiter und Unterstützter des Naturparks Thüringer Wald, eröffneten die Ausstellung gemeinsam mit Robert Geheeb, dem Bürgermeister der Stadt Leutenberg und seit kurzem Fachbereichsleiter für Finanzen und Zentrale Dienste im Landratsamt.

Am Rande dieser Eröffnung wurde auch das „Thüringer Wald Card-Schaufenster“ im Foyer des IGZ eingeweiht, das aktuelle Informationen aus der Region präsentiert und über bevorstehende Veranstaltungen im Naturpark Thüringer Wald sowie bei Leistungsträgern der Thüringer Wald Card informiert. Die Ausstellung rückt den Nationalen Geopark Schieferland in den Blick, der sich im Wesentlichen über sechs Landkreise in Thüringen und Oberfranken erstreckt. Auf 24 großformatigen Stellwänden werden 20 geologisch und montanhistorisch ausgerichtete museale Einrichtungen aus dem Geopark Schieferland vorgestellt. Die Geopark-Museen haben sich in einem Netzwerk zusammengeschlossen, um effektive Formen des Marketings und der Vermittlung von Geo-Wissen zu praktizieren.

