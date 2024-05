Drognitz/Hohenwarte. Pkw kippt an Böschung im Bereich der Lothramühle um. Außerdem sucht die Polizei Zeugen zu einer Unfallflucht in Rudolstadt.

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landesstraße 2385 bei Drognitz zu einem Verkehrsunfall, wodurch eine Person verletzt wurde. Ein 72-Jähriger fuhr mit seinem PKW die Strecke, an der bis vor wenigen Wochen Hangsicherungsarbeiten unter Vollsperrung durchgeführt wurden, von Hohenwarte kommend in Richtung Drognitz entlang. Kurz vor der „Lothramühle“ geriet das Fahrzeug ausgangs einer leichten Rechtskurve ins Schlingern und der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

„Anschließend fuhr der PKW eine Böschung hinauf und kippte um. Der 72-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht; an seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden“, berichtet eine Sprecherin der Saalfelder Polizei. Neben der Feuerwehr war auch ein Abschleppunternehmen eingesetzt, welches sich um die Bergung des Fahrzeugs kümmerte. Gegen 11:30 Uhr waren die Unfallaufnahme und Bergung nach rund zwei Stunden schließlich beendet.

Pkw beschädigt in Volkstedt-West einen Bus

Nach einer Unfallflucht in Rudolstadt werden Zeugen gesucht. Am vergangenen Donnerstag, dem 16.05.2024 kam es gegen 9 Uhr im Bereich Erich-Correns-Ring/Weststraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer fuhr von der Weststraße kommend nach rechts in den Erich-Correns-Ring ein und beschädigte im Vorbeifahren einen entgegenkommenden Bus.

Bei dem gesuchten PKW könnte es sich um einen dunklen VW Golf o.ä. gehandelt haben, der Beschädigungen an der Fahrzeugfront aufweisen dürfte. Es werden Zeugen bzw. der Unfallverursacher gesucht.

Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0125852 entgegen.

